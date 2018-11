Albos y santos en el precipicio, a un punto de la zona de descenso

De terminar hoy el Federal A, descenderían Atlético Paraná, San Lorenzo de Alem, Cipolletti de Río Negro y San Martín de Formosa, por ser los peores equipos de cada una de las cuatro zonas, pero también seguirían el mismo camino Racing de Córdoba, Deportivo Roca y Altos Hornos Zapla, que quedó libre esta fecha y está solo un punto por debajo de los salteños en la Zona 4.

Mientras que albos, santos e Independiente de Neuquén (de la Zona 1), con diez puntos cada uno, son los que tendrían un hipotético desempate para saber quién sería el octavo descendido.

Pero tranquilos... Todavía falta. Este solo es el relevamiento parcial realizado tras doce fechas de campeonato. De todas, maneras, el panorama es negro y complicado para los dos equipos salteños.

los resultados

Duodécima fecha

Gimnasia 1 - Juventud 1

J. Cobelli - L. Zárate

S. Martín 1 - Sarmiento 2

J.P. Antunes - G. Cañete y A. Bulgarelli

Boca Unidos 1 - S. Jorge 1

O. Carniello - C. Vega

Chaco F.E. 2 - Crucero 0

M. Prieto y A. Briones

----

la que viene (13º)

El domingo

San Jorge vs. Chaco F.E.

Juventud vs. Boca U.

Sarmiento vs. Gimnasia

Zapla vs. San Martín

Libre: Crucero del Norte