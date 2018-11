La Voz Argentina: Tras un duelo de salteños, la cafayateña Aymara Aybar fue la elegida por La Sole

La etapa de las audiciones ya le dejó paso a las batallas entre los integrantes de los equipos de los cuatro jurados de La Voz Argentina, pero la emoción sigue estando a la orden del día.

Esta vez, una de las grandes protagonistas del ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe fue Aymara Aybar, quien se impuso al dúo integrado por Juan Pablo y Mauro, integrantes todo del team Sole.

El tema elegido para ellos fue Corazón contento, uno de los clásicos de Palito Ortega.



“Me pareció increíble, la verdad Sole que la tenés muy difícil, y me gustaría que se queden los tres”, le dijo Tini Stoessel a su compañera de jurado.

“Me produce Aymara una onda que va su look con su manera de cantar van perfectos, de la mano. Yo sé que los muchachos en este momento tienen un enorme futuro como dúo, pero yo no sé por qué apostaría por Aymara”, la aconsejó Ricardo Montaner.

“La verdad es que los quiero mucho a los tres, son tan humildes, tan sinceros, tan generosos con su arte, qué difícil, pero me voy a ir por lo que dijo mi amigo aquí y voy a ir con Aymara”, terminó decidiendo La Sole.