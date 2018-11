Angelici: “No alcanzan dos Bomboneras para un partido así”

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, entendió el enojo de los socios que se manifestaron espontáneamente en el estadio para protestar por la imposibilidad de lograr una entrada general al superclásico del sábado ante River Plate, pero advirtió que “en La Bombonera no hay nada que hacer” porque no se pueden habilitar los carnets para el partido.

“Por la tarde, desde las 19, vamos a poner a disposición la segunda tanda de generales a través del sitio web y los socios que tengan suerte podrán conseguirla. Aquellos que no, lamentablemente tendrán que asumir que nosotros más no podemos hacer”, justificó el presidente frente al malestar de los hinchas.

El club puso a la venta 29.000 espacios en el sector popular para socios en dos tandas. La primera, de 13.000, comenzó a las 10 y la segunda será a partir de las 19 con un número similar. El resto de las populares fue reservada para peñas y agrupaciones del interior.

“Boca tiene 90.000 socios activos, sabemos que no alcanzan dos Bomboneras para un partido así‘, explicó Angelici.

Los socios de Boca agotaron en minutos las entradas del primer turno y ya a las 10.30 era imposible lograr el acceso, que consiste en pagar el precio de la localidad (800 pesos) para habilitar el carnet en los molinetes.

“Nosotros, en el club, no tenemos el sistema de habilitación para los carnets, por lo tanto en La Bombonera no hay nada que hacer”, alertó el máximo dirigente xeneize.

El enojo de los socios que llegaron al estadio de Brandsen 805 tuvo que ver con la eliminación del filtro, que en principio iba a ser la asistencia de cuatro partidos en la actual edición de la Libertadores para quedar autorizado a comprar una entrada a la final.

“La decisión de, finalmente, eliminar ese filtro fue para darle a todos los socios de Boca la posibilidad de poder concurrir a un partido histórico como este”, concluyó.