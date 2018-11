Las inversiones son un tema central para Salta

Las inversiones, particularmente en infraestructuras y obras públicas, son un tema central para nosotros. Son parte del desarrollo productivo de cualquier comunidad, genera empleo y dinamiza las economías regionales. Sobre estos temas conversamos en estos días en el Banco Mundial, ya que el financiamiento se ha contraído mucho a nivel mundial y nosotros necesitamos de él para continuar manteniendo y recuperando la economía de Salta. Tanto las inversiones de organismos públicos como las inversiones directas, son componentes muy importantes para, desde el Estado, generar bienestar para todos los salteños.

Fueron muy promisorias las reuniones que mantuve en el Banco Mundial con su director ejecutivo, Daniel Pierini. Es argentino, contador, y con experiencia en el ámbito internacional, ya que fue embajador en Finlandia, así que pudimos empatizar rápidamente sobre las necesidades y oportunidades de Salta. El Banco Mundial tiene un plan para 2030 que incluye promover la prosperidad compartida y acabar con la pobreza extrema; en los últimos cuatro años brindó créditos a la Argentina superiores a los US$4.000 millones

Y hoy Salta tiene la oportunidad de lograr financiamiento directo para realizar obras de infraestructura social, agua, y saneamiento y recuperación de zonas vulnerable, Con esta reunión, ya pensamos para la agenda de 2019 y después.

La dinámica del mundo

Nos tocó estar en este país en pleno proceso electoral. Los resultados muestran un mundo que cambia constantemente. No siempre es la economía el factor clave de una elección. Hoy Estados Unidos tiene 3,7 puntos de desocupación, la más baja en cuatro décadas, y se generaron más de 12 millones de puestos de trabajo en los últimos cuatro años, pero eso no alcanzó para que arrasen los republicanos. Hoy las sociedades votan por identidad o interés o ambas razones. Las mayorías y hegemonías están en retroceso, lo que evidencia la necesidad de alcanzar acuerdos para elaborar políticas públicas en base a consensos. No es un fenómeno propio ni exclusivo de la Argentina, sino que los resultados de Estados Unidos, también dan cuenta de un poder que tiende a balancearse y se da un contrapeso a la administración Trump.

Respuestas a la globalización

Al respecto, Dan Restrepo, exasesor de Obama y estratega demócrata, con quien estuvimos conversando largo y tendido, comentaba que su apreciación es que no existe una respuesta de políticas públicas a los efectos de la globalización. No sé si coincido tanto con la idea, pero seguro si hay una respuesta, esa debe ser local y de cada lugar.

No hay una receta única salvadora. Cada pueblo debe buscar sus propios consensos y acuerdos programáticos que trasciendan a los gobiernos.

Imagen de Trump

La necesidad de alcanzar acuerdos programáticos y consensos entre espacios, lo muestra también cómo ve la opinión pública estadounidense al propio Trump.

Según estudios del Pew Research Center, al que visité, la actual es la menor aceptación de un presidente en 70 años: 38%; 30% en las mujeres, 6% en los negros, 27% entre 18 - 29 y 21% en los hispanos.

Datos al respecto me brindaron en el Wilson Center, institución dedicada a estudios académicos, pero específicamente sobre la mirada de los argentinos. Sus últimos sondeos dan cuenta de que un 64% de los argentinos tienen una mala o muy mala imagen de Trump. Ese número se eleva al 70% de rechazo para las personas con más alto nivel educativo”.

En un mundo de continuos y repentinos cambios, debemos buscar que las políticas públicas sean la constante, a través de los gobiernos.

Democracia y república

Con varias de las personas con las que conversé y analizamos los comicios, vimos una república fuerte en una democracia débil (por el sistema electoral).

No existen grandes controles, e incluso hay lugares donde ni siquiera piden una identificación sino solo con el nombre. En ese sentido, la comparativa del voto electrónico en Salta es muy superior.

Ágil, transparente y eficaz. Los resultados son más seguros, se obtienen antes y sin dudas sobre la veracidad.

Ha sido muy grato el encuentro con el embajador argentino, Fernando Oris de Roa.

Hemos analizado conjuntamente las oportunidades que Salta y el país ofrecen a quienes quieran invertir en Argentina, y evaluamos nexos con potenciales interesados.

Algunas apreciaciones coincidieron con lecturas que el Gobierno de Estados Unidos hace sobre nuestro país: más que dinero como tal, necesitamos inversiones.

Mirada argentina

De nuevo, siguiendo los números del Wilson Center de Washington, el primer país que dicen los argentinos debe priorizar el país para relacionarse, es Estados Unidos (29%). Segundo están China y Brasil (21% cada uno).

Estos números son coherentes con el ranking de países más poderosos del mundo según la mirada de la opinión pública argentina: la mitad de los argentinos cree que Estados Unidos (49%) es el país más poderoso del mundo, seguido por China (15%) y Rusia (6%).

Lo que se desprende de los datos del Wilson Center es que la gente sabe diferenciar perfectamente un gobierno o político de un país o Estado.

La baja adhesión que cosecha el presidente Trump no es equivalente a un rechazo hacia el país, sino más bien contraste con la importancia que se le da a Estados Unidos como potencial socio del país.

Ese punto es para destacar en el marco de las potencialidades que tiene Argentina como destino de inversiones y en términos de oportunidades para quienes buscan desarrollo comercial.