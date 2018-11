Juventud quiere hacer un “Klix” de renovación

El santo está en un proceso de cambio dirigencial ante el anuncio de la asamblea ordinaria para la renovación de autoridades que se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre.

El pedido de “unidad” parece ser el eslogan de campaña de un nuevo dirigente, desconocido dentro del ambiente del fútbol pero con destacado trabajo donde le tocó estar.

Se trata de Gustavo Klix, un empresario de 41 años, padre de cinco hijos y que además estuvo muy ligado al rugby en el Jockey Club.

Ahora, impulsado por los nuevos Socios Protectores y con el acompañamiento de varios exdirigentes de Juventud, Klix oficializó su candidatura y le contó a El Tribuno qué lo llevó a tomar esa decisión.

“Primero, alguna locura interna debo tener, pero lo asumí con tanta responsabilidad, sé lo que significa el mundo Juventud Antoniana. Es un grande a nivel provincial y nacional”, sostuvo Klix, quien además agregó: “Vimos que en este momento el club no da para más, y esto es algo que ya veníamos charlando con los Socios Protectores, primero para tratar de colaborar y después me incentivaron para ser la cabeza de este proyecto”.

El empresario sabe que se mete en un terreno complicado, como lo es manejar Juventud.

“Soy de Juventud pero tengo mi vida ligada al rugby, si bien es otro mundo, ahora me agarro el bichito de tratar de ayudar a un club que amo en lo futbolístico. No menosprecio la política pero no tengo nada que ver con ella, respeto a cada político pero no tengo aspiraciones políticas ni económicas, ni de poder. Tengo mucho por perder pero me la quiero jugar, en la vida no podés pasar desapercibido”.

Con respecto a la lista que va a integrar, entre ellos están varios Socios Protectores pero no descartó sumar a otros exdirigentes: “Me reuní con Matías Assennato y ya tuve varias reuniones con Rubén González, con quien nos entendimos y lo vi muy predispuesto a colaborar, seguramente un lugar en la lista va a ocupar”.

Por último, Klix remarcó cuáles serán sus objetivos.

“Una de las cosas que hablamos fue cómo será el trabajo de cada uno. Primero el orden, a quién se le debe pagar. Volver a tener prioridades con las disciplinas. Apostar al plantel profesional sin hacer locuras, el club debe refundar las bases y tener mucho sentido común. Prudencia con lo que se dice y promete”.

Los que acompañarán

Hasta el sábado 1 de diciembre tendrán tiempo para presentar la lista para la asamblea. Entre los dirigentes que acompañarán a Klix están Javier Russo, Juan Barbarán y Ezequiel Llanos. Aún falta definir el orden y quiénes más se sumarán para completar los lugares en la lista.