El corazón también juega el superclásico, ¡a cuidarlo!

Es cosa seria el superclásico, por supuesto, pero la salud de uno, mucho más. Desde que se supo que Boca y River jugarán el partido de sus vidas en la final de la Copa Libertadores a partir de mañana, con el partido de ida en la Bombonera, una ola de recomendaciones para evitar infartos o muertes súbitas recorren a lo largo y ancho del país, en los medios y sus distintos formatos, en las redes, en la calle...

Prevenir una desgracia es la cuestión. El fanatismo suele llevar a los hinchas por mal camino. El fanatismo ciega y puede matar, sin vueltas.

Con el objetivo de poder disfrutar -en la medida de lo posible- del encuentro de fútbol más espectacular no solo del país sino también del mundo, vale la pena repasar las recomendaciones que realizó la Federación Argentina de Cardiología y escuchar a los expertos y sus consejos. Escucharlos de verdad.

“Estos son episodios de muchísimo estrés, como ocurre también en los mundiales, aumentan los eventos cardiovasculares como los infartos y los ACV (accidente cerebrovascular), entonces es muy importante tener en cuenta que en estos episodios se acompañan de comidas copiosas, bebidas alcohólicas y otras cosas que pueden desencadenar eventos cardiovasculares. Es muy importante tomarse en serio estos episodios de mucho estrés cuando uno es una persona con ciertos factores de riesgo”, advirtió en diálogo con El Tribuno Federico Sanmillán, médico cardiólogo especialista en arritmias y electrofisiología. Para enumerar, el profesional agregó: “Se consideran factores de riesgo la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo (no hacer ejercicios), tener presión alta, diabetes y colesterol alto”.

Sanmillán (MP 4494) es co-director de la Unidad de Arritmias y Marcapasos del Sanatorio San Roque, e hizo un especial hincapié en el “estrés”.



El cardiólogo trató de ser lo más preciso posible y antes de continuar con los consejos, aclaró: “Hay que tener en cuenta que las recomendaciones a largo plazo no tienen sentido para este partido, porque lo que queremos es evitar algo malo ahora, de inmediato. En estos momentos ya no se puede cambiar casi nada del perfil de riesgo de cada persona. Pero sí se pueden tener en cuenta cosas que suman como desencadenantes. Hay que entender algo básico y saber que esto es un juego, hay personas que son muy nerviosas y nunca lo van a entender. Por otro lado, hay que evitar las comidas copiosas, tomar bebidas alcohólicas, porque esto puede colaborar para un evento cardiovascular”.

Una comida copiosa es típica del futbolero y se trata de las picadas, los asados o comidas con grasa. Para la medicina también es sumamente importante evitar el cigarrillo.

Sanmillán continuó con las sugerencias. Pidió una buena hidratación desde las primeras horas de mañana, tomar agua, comer sano (preferentemente desde hoy) y, en el entretiempo, levantarse, caminar, estirar las piernas. “Son cosas que ayudan mucho. Estas recomendaciones las hizo la Federación Argentina de Cardiología”, dijo el especialista.

El médico salteño, simpatizante de Boca, luego contó que recibió consultas de sus propios pacientes con relación al Boca-River. “Me llaman y me preguntan, ‘qué hago’. Les digo que no se olviden de tomar alguna medicación en el caso que corresponda, si se trata de pacientes ya en tratamiento, porque ese día se juntan con los amigos y se olvidan de todo. No hay mucho más para hacer, como para bajar el riesgo inmediato”.

Durante la tarde del sábado los fanáticos deben autocontrolarse y estar expectantes a síntomas como dolor en el pecho y sensación de ahogo o dificultad al respirar. “Sobre todo si se trata de pacientes que ya han tenido complicaciones”, agregó Sanmillán.

Por fuera de lo que la medicina pueda poner de preaviso, es importante que las personas que no son hinchas ni de un equipo ni de otro puedan estar pendientes de las reacciones de los que se alteran, sufren, rezan o están en estado de nervios y shock, con el número de emergencia en mano, y pedir calma permanente. Así podrán aguantar los corazones.