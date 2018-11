El decano no quiere alejarse de la parte alta

Talleres (C) recibirá hoy, a las 19, a Aldosivi mientras que Atlético Tucumán hará lo propio con Rosario Central a las 21 en los dos partidos que abrirán la fecha 12 de la Superliga, luego de la incertidumbre que se generó a partir de la suspensión de los vuelos de línea que debían tomar las delegaciones.

El decano recibirá al canalla en el estadio Monumental José Fierro con Fernando Echenique como juez principal y televisación de TNT Sports.

El elenco tucumano cayó en su visita a Godoy Cruz por 1 a 0 y su técnico no podrá contar con Abero, lesionado, por lo que será reemplazado por Risso Patrón. Tampoco estará Núñez, por una decisión táctica, y en su reemplazo ingresaría Barbona.

Por su lado, Central viene de igualar 1 a 1 como local frente a Colón y el defensor colombiano Oscar Cabezas se volvió a lesionar por lo cual quedó descartado para este partido.

El técnico canalla aún no definió el equipo, pero podría colocar a Parot en la zaga central para reemplazar a Cabezas y luego decidir si pone a Fernández o Gómez en el lateral.

Además Herrera sufre una fatiga general aunque será probado para ver si puede jugar y, en caso de no estar en condiciones, entrará Lovera.

Por su parte, la T recibirá al tiburón en el estadio Mario A. Kempes, será controlado por Fernando Rapallini y televisará Fox Sports.

Talleres venció como visitante a San Lorenzo por 1 a 0 en la jornada pasada y su entrenador deberá realizar un cambio obligado por suspensión.

La variante será en el medio donde Joel Soñora ingresará en lugar de Andrés Cubas, suspendido, mientras aguardarán por la recuperación de Godoy, quien si no llega será reemplazado por Tenaglia.

Por su parte, en Aldosivi, que viene de perder como local por 4 a 1 ante Banfield en la fecha pasada, su director técnico planea realizar varias modificaciones: Iñíguez en lugar de Yeri, Galeano por Sánchez, mientras que Miloc relegaría al banco a Godoy.

La solución, vuelos chárter

El paro de empleados de Aerolíneas Argentinas afectó ayer también a los planteles de Aldosivi y Central, que debían viajar a Córdoba y Tucumán, respectivamente, para abrir la fecha 12 de la Superliga ante Talleres y Atlético, y tuvieron que contratar vuelos privados para cumplir la programación. Gastaron cerca de 20 mil dólares.

Los probables equipos

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro, David Barbona; Luis Rodríguez y Mauro Matos. DT: Ricardo Zielinski.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Marcelo Ortíz, Alfonso Parot, José Luis Fernández o Elías Gómez; Washington Camacho, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Federico Carrizo; Fernando Zampedri y Maximiliano Lovera o Germán Herrera. DT: Edgardo Bauza.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy o Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Miguel Araujo, Facundo Medina; Pablo Guiñazú, Joel Soñora, Juan Ramírez; Gonzalo Maroni, Diego Valoyes y Nahuel Bustos. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñiguez, Emiliano Amor, Leonel Galeano, Lucas Villlalba; Federico Gino, Dardo Miloc, Iván Colman o Juan Galeano; Matías Pisano, Cristian Chávez y Fernando Telechea o Javier Iritier. DT: Gustavo Álvarez.