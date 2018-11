“Después del superclásico, la vida sigue”    

Para Fernando Saavedra, otro de los expertos que opinó y dio sus consejos sobre cómo prevenir un infarto mientras se juega el superclásico, todo comienza con una toma de conciencia importante.

“Todos deberían entender que es solamente un partido de fútbol, partir de esa base, entender que la vida sigue después del partido, y que hay una familia y todo un entorno en los que también se debe pensar”, sostuvo Saavedra, especialista en cirugía cardiovascular y director del Imac (MP 2824).

“Nos podemos sentir un poco mejor o peor después, pero al final de cuenta es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”, añadió.

“Veo que la gente por este partido está muy ansiosa, expectante, esa sensación está generada por los medios, vos prendés la tele y todos hablan del súper súper superclásico, y eso va generando un ambiente especial, se va tomando cierta actitud que no es conveniente”, criticó el especialista.

Fernando luego brindó detalles interesantes de las estadísticas de muerte súbita. “Hay un estudio en Europa que demostró que los días domingo se producen la mayor cantidad de eventos cardiovasculares en pacientes que ya tenían algún tipo de antecedentes”, contó.

En Argentina, con un promedio de 40 millones de habitantes, se producen más de 40 mil muertes súbitas por año, con lo cual a Salta, que tiene aproximadamente 1 millón de personas, le correspondería mil de esos casos anuales proporcionalmente hablando. “Casi siempre se trata de pacientes teóricamente normales, pero que no se cuidan, no se hacen controles y el 90% de esos casos son por patologías coronarias”.

Un párrafo aparte para los que acostumbran a ver partidos coqueando, como sucede en Salta y en la región. Para este médico, el hábito de coquear con bicarbonato afecta y genera una patología: la hipertensión arterial. “Después de un período de tiempo genera una enfermedad cardiovascular que suele ser fatal”, alertó.

Al igual que la FAC, Fernando Saavedra reiteró los consejos de “no fumar”, evitar la bebida alcohólica durante el partido y hacer una dieta saludable desde hoy. “Soy hincha de Boca, si pierde me molesta y es inevitable, pero es pasajero, después nos aguantamos las cargadas al otro día y no pasa nada”, concluyó.