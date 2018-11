Algunas provincias pueden pagar el bono, otras no    

El Gobierno de Santiago del Estero resolvió ayer otorgar un aumento salarial del 40 por ciento y el pago a los trabajadores estatales de un bono de fin de año de 10.000 pesos, que es el doble de lo que acordaron esta semana el Gobierno y la cúpula de la CGT. Gerardo Zamora, gobernador de la Provincia, dispuso el incremento de salarios y el pago de un bono de fin de año tras la reunión convocada por la Mesa del Diálogo y Trabajo. El pago del bono de 10 mil pesos se concretará en dos partes, haciéndose efectiva la primera mitad el 16 de este mes, mientras el resto se cobrará el 4 de enero.

El secretario general de la Unión Trabajadores Estatales Provinciales de Santiago del Estero, el diputado Antonio Anselmo Romano, dijo que la medida “viene a mitigar la crisis económica que atraviesa el país”.

“Los aumentos son importantes y espero que los comerciantes acompañen esta medida, porque estos bonos de fin de año se vuelcan al consumo de la gente”, aventuró el gremialista.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT santiagueña y senador nacional Gerardo Montenegro opinó que los aumentos y el bono de fin de año “fueron considerados y acordados” en la Mesa del Diálogo y el Trabajo.

“Se pidió el mayor esfuerzo para satisfacer las necesidades de la gente y queremos dar un mensaje claro a los trabajadores estatales, en la espera que el gobierno nacional acierte con su plan económico”, concluyó.

En tanto, el secretario general de ATSA, José Arce, consideró una buena noticia para los trabajadores santiagueños, porque “va a mejorar el salario y las familias van a poder afrontar los momentos de crisis que vivimos”.

Jujuy no puede

Autoridades del Gobierno jujeño y referentes del sector privado local advirtieron ayer que la provincia no está en condiciones de otorgar un bono de fin de año como ayuda económica destinada a los trabajadores. El ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Carlos Sadir, señaló que la Provincia no adherirá al acuerdo entre el Gobierno y la CGT para que los trabajadores reciban un bono de fin de año de 5.000 pesos.

“La Provincia no está en condiciones financieras de pagar ese bono”, sostuvo el funcionario.

Más empresarios dicen “no”

Distintas cámaras empresariales del comercio y la industria volvieron a advertir ayer que algunos sectores no podrán hacer frente al pago del bono de fin de año por $5.000 impulsado por el Gobierno. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, consideró que hay “muchas empresas que no van a poder pagar el bono, ya que hay sectores con crisis muy profundas”. Weiss se sumó así al reclamo del vicepresidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien advirtió que más de seis de cada diez empresas no podrían hacer frente al bono y reclamó implementar formas de financiamiento y su pago en más de dos cuotas. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) sostuvo que ese sector “no lo puede afrontar”.

La Rioja: bono de $10 mil

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, anunció ayer una mejora salarial para los empleados públicos riojanos del 16 por ciento a incorporarse a los haberes básicos de noviembre y el pago de un bono extra de 10.000 pesos en dos cuotas, la primera en diciembre y la segunda en enero. Además del incremento salarial a los trabajadores de planta riojanos, Casas dijo que para contratados, becarios y planes sociales, el aumento será de 600 pesos.