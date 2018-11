Cayó la primera lluvia de la temporada en la Puna

Se registró la primera lluvia de la temporada en la Puna Salteña. Ayer por la tarde, las precipitaciones sorprendieron a los vecinos de San Antonio de los Cobres, “ya que no es época. Las primeras lluvias suelen darse a partir de diciembre”, contó Vicente Arias, un comunicador local. Contó, además, que no se trató de un chaparrón sino que “fue copiosa y duró más de una hora. No cayó agua desde el verano pasado”.



Hoy amaneció soleado y las temperaturas irán de 1ºC a los 21ºC, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.