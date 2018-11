Aseguran que en este Black Friday no habrá avivadas con precios

Durante la presentación oficial del Salta Black Friday aseguraron que se hará un trabajo "puntilloso" para que los productos que se vendan tengan "realmente un descuento" y un lugar de exposición en las vidrieras. El 23 y 24 de noviembre los comercios que se adhieran a esta iniciativa podrán ofrecer pagos con tarjetas de crédito Macro, Nación, Sucrédito y Masventas, hasta en doce cuotas sin interés.

"Es la oportunidad del año para que tu comercio durante dos días pueda liquidar la mercadería que te quedó en el depósito, los talles discontinuos, productos fuera de temporada que ya no se fabrican o tienen alguna imperfección. La gran atracción serán los descuentos sobre esta mercadería. Armá un lugar destacado y llamativo para los productos Black Friday", se expuso en un video que se difundió ayer para quienes asistieron a la Cámara de Comercio.

"No hablamos de mercadería que está rota ni nada por el estilo, al contrario. Es mercadería que, por ahí, son talles especiales, talles que no se consumen normalmente. Se refiere a eso. No es algo que esté en malas condiciones para la venta", tuvo que aclarar el vicepresidente de la cámara, Jorge Vian.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Salta remarcaron que se pueden adherir negocios del interior, sean o no socios de la entidad empresaria.

Los comercios tendrán plazo hasta el 14 de noviembre para adherirse a esta iniciativa para fomentar el consumo con herramientas de financiación más accesibles. Cada empresario, además, podrá ofrecer los descuentos que les sean posibles.

"Tendrán identificada en su vidriera la mercadería que será realmente para este Black Friday. Por qué hago esta aclaración: no queremos que ocurra lo que ha sucedido en algunos eventos que hemos emprendido desde la cámara. Por allí se ponía cierta mercadería a un precio y después cuando llegaba el Black Friday resultaba ser más cara", remarcó Vian.

"En este Black Friday hemos sido muy puntillosos en esto para destacar que lo que se vende sea realmente con el descuento específico y que corresponda a la mercadería que se está ofreciendo", agregó el empresario.

Convocan a las pequeñas y medianas empresas para que puedan incentivar el consumo, en un año con ventas bajas y con financiamiento caro.

Cómo sumarse

Los empresarios, sean o no socios de la Cámara de Comercio, pueden anotarse hasta el 14 de noviembre en España 339 o llamar al 4315358. Las entidades empresarias del interior se pueden sumar. Recibirán un kit "Salta Black Friday" para decorar el local.

En la presentación de ayer se detalló que los bancos Macro y Masventas ofrecen compras en 12 cuotas sin interés. Sucrédito cinco y diez pagos sin intereses, mientras que Nación dispone de tres cuotas sin interés.

El "Black Friday" es un evento de compras que se originó en Estados Unidos y desde hace unos años se replica en Salta.