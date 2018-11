D’Onofrio y la sanción a Gallardo: “En Argentina el derecho de admisión es para delincuentes”

Delante del presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, el mandamás de River, Rodolfo D°Onofrio, volvió a criticar hoy la sanción de no concurrencia del entrenador Marcelo Gallardo al afirmar que en la Argentina ‘el derecho de admisión es para delincuentes‘.

‘Los reglamentos están para cumplirse y si alguien no lo cumplió, debe tener su sanción. Pero para los argentinos, el derecho de admisión es para los delincuentes‘, aseguró D °Onofrio, sentado a la izquierda de Domínguez en una conferencia de prensa que compartieron en un hotel del barrio porteño de Retiro.

A última hora del jueves, los abogados de River apelaron la sanción a Gallardo y esperan la respuesta de Conmebol para antes de la primera final de la Copa Libertadores contra Boca.

Los abogados indicaron que la decisión de Conmebol de que Gallardo ni siquiera pueda estar presente en el estadio la Bombonera es ‘desproporcionada‘.

Además, recalcaron que ‘no hay fallos que sostengan una medida tan extrema‘, más allá que haya desobedecido una sanción inicial en Brasil, en la semi contra Gremio.

Este viernes, y ante las declaraciones de D°Onofrio, Domínguez lo invitó a que participe de las reuniones de la Comisión de Clubes y que en ese lugar presente su modificación al reglamento.

‘Antes de que inicie la competencia nosotros entregamos la reglamentación física y digitalmente a todos los clubes‘, afirmó el paraguayo, al frente de la Conmebol.

En ese sentido, aclaró que la entidad no realizará ninguna acción contra Gallardo este sábado, porque ya hizo la notificación a las partes.

‘Nosotros sabemos que Gallardo y el club ya fueron notificados y para nosotros eso es suficiente. Él asume y el club también conoce el respeto a los reglamentos, entonces la Conmebol no necesita hacer nada más‘, indicó Domínguez.

Los suspendidos perdidos y el VAR

Además, en este sentido, Domínguez respondió acerca de la problemática que rodeó esta edición de la Libertadores respecto de los jugadores que estaban sancionados e igualmente fueron utilizados por diferentes equipos.

‘Los problemas se venían dando hace muchos años atrás, por eso ahora sabemos por qué el Tribunal de Disciplina ahora se maneja desde dentro y no en España. Tuvimos que traer todos los documentos, es una falla de la organización, la reconocemos pero se da en nuestra búsqueda de transparencia. Pero todos los que estamos en el fútbol sabemos que los clubes tenemos que controlar nuestras listas y la de los rivales‘, aclaró.

Y por último se refirió a la implementación del VAR a partir de los octavos de final, con toda la polémica que se generó por los fallos que igualmente existieron.

‘El VAR vino para quedarse y hasta aquí, ha hecho justicia.

Hay mucho más a favor que en contra. Siempre en el arbitraje va a haber zonas grises, esta es una herramienta más para tratar de generar justicia dentro del campo de juego‘, finalizó.