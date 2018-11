El borrador del decreto del bono establece que las empresas deben avisar antes de despedir trabajadores

El decreto que firmaría el presidente Mauricio Macri en los próximos días para el pago de un bono de 5.000 pesos a trabajadores del sector privado ordena también a las empresas avisar el Gobierno diez días antes de despedir empleados.

Así se lee en el texto que el Gobierno le entregó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y por lo que la central obrera decidió frenar la huelga general que tenía previsto hacer en la última semana de este mes, bien cerca de la fecha de la cumbre del G20.

"Establécese hasta el 31 de marzo de 2019 un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días hábiles de hacerla efectiva", dice el borrador del decreto que estuvo circulando en los últimos días.

Este texto ya cuenta con el aval de la CGT, pero no así con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras cámaras empresariales, las que aseguran que no tienen margen de maniobra para pagar el bono que pide el Gobierno.

No obstante, la central obrera espera que la Casa Rosada termine en las próximas horas de convencer a los empresarios de aceptar la medida y que Macri firme la normativa este lunes.

Los detalles

El documento confirma que el bono es por 5.000 pesos en dos cuotas que serán pagadas en parte iguales con los salarios de noviembre y de enero, aunque deja abierta la posibilidad de negociar empresa por empresa otro mecanismo, en acuerdo con el sindicato del sector.

Según datos de la Fundación Mediterránea, esos 5.000 pesos extra equivalen al 26% de un salario mensual en la construcción; un 9,9% en el caso de los bancarios; un 14,5% en camioneros; un 16,8% en el sector de alimentación y un 18,5% en empleados de comercio.

"Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores, podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o en declinación productiva", dice el artículo tercero.

El borrador explicita que aquellos acuerdos salariales que ya fueron cerrados a lo largo del año y hayan pactado una revisión "podrán compensar el aumento" con la suma total del plus salarial, salvo que las empresas y los gremios acuerden "expresamente" su no absorción.

Además, dispone que las empresas que ya otorgaron "unilateralmente" otros incrementos sobre las subas salariales "podrán compensarlos" con la suma total del bono. Y el texto también destaca que tendrá carácter no remunerativo.

"Quedan excluidos del alcance del presente decreto los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación o el régimen laboral aplicable", sostiene el borrador del DNU.

No obstante, la CGT aclaró que el gremio mayoritario del sector estatal, UPCN, negociará con el Gobierno un bono similar al que se implementará por decreto para trabajadores privados.

Críticas

Por su parte, los sectores más "combativos" de la CGT, alejados de la conducción de la central, continuaron este viernes criticando la negociación por el bono y tras los dichos de Pablo Moyano y Hugo Yasky, se sumó el jefe del Smata, Ricardo Pignanelli.

"El bono es una medida, pero es por única vez y no alcanza a los jubilados ni los maestros", lamento el titular del gremio de mecánicos, quien planteó además que "la necesidad de la gente tiene un límite".

En declaraciones radiales, Pignanelli señaló que "si gana Cambiemos el año que viene es porque la sociedad no entendió el camino del Gobierno", y agregó: "Yo no sé si la gente va a aguantar hasta julio cuando se podría reactivar la economía".