Santa Fe: quitarán todos los símbolos religiosos de escuelas y hospitales públicos de Rosario

El Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario dispuso por ordenanza que deberán ser retirados de escuelas y hospitales públicos los símbolos religiosos como crucifijos, figuras y cuadros.

La propuesta presentada por la concejala Celeste Lepratti del Frente Social y Popular y dividió opiniones en la sesión. La normativa que busca "garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia" y "certificar el carácter laico" de esa municipalidad fue aprobada en el recinto por 13 votos a favor y 10 en contra.

El proyecto fue sancionado por mayoría reglamentaria. Se opusieron los integrantes del bloque de Cambiemos, el edil Osvaldo Miatello (Compromiso por Rosario) y la bancada del Partido Demócrata Progresista.

El texto se dirige al Gobierno provincial "para que a través de los ministerios de Educación y Salud se remuevan los símbolos e imágenes religiosas instaladas en escuelas y hospitales públicos pertenecientes a la provincia de Santa Fe con jurisdicción en la ciudad de Rosario, garantizando el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y conciencia, reforzando el carácter laico de la ciudad de Rosario".

En los considerandos de la iniciativa, Lepratti advirtió que "la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del municipio y la provincia".