El exabrupto de Crespi contra River: "Mañana le rompemos el culo"

El exvicepresidente de Boca además expresó: “Si Conmebol me autoriza yo mismo voy en persona a buscarlo a Gallardo y lo llevo al banco para que no digan que les ganamos porque no estaba”.

Juan Carlos Crespi, exvicepresidente de Boca, tuvo este viernes un exabrupto al dar su pronóstico para la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate: “Mañana les rompemos el culo, les ganamos 2 a 0”.

Crespi, dirigente en la primera gestión de Daniel Angelici en Boca, dijo en diálogo con Alejandro Fantino en radio La Red: “Estamos más allá de las pelotudeces, del segundo descenso. No se me cruza por la cabeza que nos ganen. Yo creo en el plantel y en el cuerpo técnico”.

Además, el exdirigente, en otra declaración provocativa, manifestó: “Si la Conmebol me autoriza yo mismo voy en persona a buscarlo a (Marcelo) Gallardo a la casa y lo llevo al banco de suplentes. Les queremos ganar a todos juntos. Para que después no digan que les ganamos porque Gallardo no estaba”.

Por último, Crespi expresó: “No podés estar cagado. Incentivás a los pelotudos si decís que estás cagado. Vamos a ganar, vamos a hacer mucho más de lo imposible. Y si no, iremos a la cancha de River y daremos la vuelta ahí”.