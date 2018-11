Cinco frenos para Trump

Terminó la era en que los republicanos, con el presidente Donald Trump a la cabeza, controlaban el Congreso y el Gobierno.

En el tiempo que lleva como presidente, Trump se ha beneficiado de un Congreso relativamente amistoso. Pero en dos meses, cuando la nueva Cámara controlada por los demócratas llegue a Washington, todo eso cambiará.

Tras años en que impulsó una legislación de línea dura respecto a la inmigración, la derogación de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama (Obamacare) y fuertes recortes a los programas sociales bajo el gobierno republicano (aunque muchos de los proyectos de ley murieron en el Senado), la Cámara de Representantes ahora comenzará a plantear prioridades progresistas.

La preocupación más inmediata para el presidente es que los demócratas están preparándose para hacer un escrutinio de su administración. Puede que no pase mucho tiempo antes de que las declaraciones de impuestos del presidente -ese Santo Grial para algunos de sus antagonistas liberales- sean conocidas públicamente.

Con el control del Congreso y de la Casa Blanca, los republicanos pudieron acordar unilateralmente el recorte de impuestos de 2017.

Algunas de las iniciativas del mandatario que difícilmente verán la luz son:

1. Construcción del muro en la frontera con México: la barrera que Trump prometió erigir en su campaña de 2016 tiene costos multimillonarios que deben ser aprobados por el Congreso. Aunque no es descartable que -a través de una negociación- la Casa Blanca obtenga fondos para levantarlo en algunas áreas y a cambio de importantes concesiones.

2. Derogación del Obamacare: controlando todo el Congreso, el Partido Republicano no logró ponerse de acuerdo para derogar el Obamacare.

Ahora, con los demócratas al mando de la Cámara de Representantes la posibilidad de eliminar esta ley queda fuera de discusión pues, de hecho, su defensa fue una de sus principales banderas durante la campaña para las elecciones de mitad de período.

3. Reforma migratoria: eliminar la lotería de visas, reducir las posibilidades de reunificación familiar de los inmigrantes y adoptar un sistema migratorio basado en méritos son algunas de las propuestas que intentó impulsar sin éxito el gobierno de Trump durante los últimos dos años.

4. Eliminar la ciudadanía por nacimiento: a finales del mes pasado, el presidente Donald Trump anunció su intención de acabar con la “ciudadanía por nacimiento” en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva. La viabilidad de esta propuesta fue duramente cuestionada pues se trata de un principio contemplado en la enmienda 14 de la Constitución, que tiene un rango legal superior a las decisiones presidenciales. Una opción para llevar adelante esta idea sería realizar una enmienda constitucional, para lo cual hace falta contar con el apoyo de dos tercios de ambas cámaras.

5. Más recortes de impuestos: a finales de 2017 la mayoría republicana del Congreso y la Casa Blanca negociaron y acordaron una reforma legal para reducir los impuestos sobre la renta a ciudadanos, de forma temporal, y a las empresas, de forma permanente. Esa legislación fue duramente criticada por los demócratas que señalaron que beneficiaba mucho más a los más ricos que al resto de la población.

Durante las últimas semanas de la campaña, Trump mostró su interés en impulsar un nuevo recorte impositivo con miras a favorecer a la clase media. Esa idea podría hallar eco entre los demócratas pero estos, probablemente, exigirían a cambio una corrección en la reducción de los impuestos a las empresas y a los más ricos.