Aunque aún no es oficial, te mostramos cómo formarían ambos equipos.

Mirá cómo formarán los equipos para el histórico River vs Boca

A menos de 24 horas de lo que será el primer cruce por la Superfinal de Copa Libertadores entre Boca y River, el sitio Infobae publicó las formaciones de los equipos que aunque no se informaron de manera oficial ya estarían definidas.

Por el lado del equipo de Guillermo Barros Schelotto no hay dudas en cuanto al armado de once titular. Con un 4-3-3 y sin grandes sorpresas, todo indica que estos serán los jugadores del Xeneize que saldrán este sábado a la Bombonera desde las 17: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nandez, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Sebatián Villa, Cristian Pavón y Ramón Ábila.

El conjunto del Mellizo tendrá un solo debutante en Superclásicos, que será el lateral por la izquierda Olaza. El uruguayo, que llegó a comienzos de este semestre por la lesión de Frank Fabra se ganó el puesto y hará su estreno en esta clase de partidos.



La noticia del día pasó por el arquero Esteban Andrada, quien se entrenó de manera normal junto al resto del plantel y ya está 100% recuperado. De todas formas su vuelta no será mañana por decisión del DT y se espera que ataje ante Patronato por el partido adelantado de la fecha 13 de la Superliga, el sábado 17 de noviembre.

En cuanto al elenco conducido por Marcelo Gallardo si bien en el último entrenamiento de esta jornada el Muñeco presentó una duda en la mitad de la cancha, se estima que el Millonario formará con un 4-4-2: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

La variante que puede llegar a hacer el técnico es el ingreso de Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero en lugar de Zuculini. Mientras que la mala noticia está en el estado de Ignacio Scocco, que no se entrenó con normalidad en toda la semana debido a una molestia en el gemelo derecho. En caso de no poder formar parte del banco de suplentes, su lugar será ocupado por el juvenil Julián Álvarez.