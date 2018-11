Boca vs. River: llegó la hora de la verdad

Inesperada. Histórica. Irrepetible. Finalmente estos adjetivos calificativos que magnifican un hecho deportivo único quedarán atrás y la verdad estará en la cancha: Boca y River se verán hoy las caras en la primera superfinal de la Copa Libertadores, en la Bombonera, solo con público local y seguramente con lluvia.

Se jugará a las 17, en la Bombonera, con arbitraje del chileno Roberto Tobar, su compatriota Julio Bascuñán a cargo del VAR y transmisión de Fox Sports.

A diferencia del resto de las series de la fase final, esta no tendrá al gol de visitante como criterio de desempate, por lo que en caso de igualar en puntos y goles, el campeón se decidirá el sábado 24 del corriente en el estadio Monumental en suplementario o penales.

Por el lado de Boca, el equipo llega de eliminar de manera sucesiva a dos rivales brasileños -Cruzeiro y Palmeiras-, logrando en ambos casos un buen resultado de local para luego enfrentar la revancha con la ventaja de su lado, algo que buscará repetir con River.

En esos últimos compromisos coperos, Guillermo Barros Schelotto armó un mediocampo más combativo y con menos vuelo, lo que le dio buenos resultados. El tridente Barrios, Nández y Pérez parece inamovible.

En la defensa no habrá sorpresas, con Jara y Olaza en los laterales y la dupla de centrales Izquierdoz y Magallán. El arco continuará en manos de Rossi. En cuanto a la ofensiva, Barros Schelotto volvería a apostar por dos puntas rápidos por fuera -Pavón y Villa- y un centrodelantero de lucha, Ábila, reservando para el banco el poder de fuego de Benedetto, clave con sus goles en los cruces con los brasileños. El que también deberá esperar su lugar en el banco de suplentes es Zárate.

Por su parte, River, que previamente había eliminado a Racing e Independiente, logró una agónica y heroica victoria como visitante de Gremio en las semifinales, pero tuvo que sufrir varios días hasta que Conmebol informó que rechazaba un pedido del equipo brasileño reclamando los puntos, luego de que Gallardo, suspendido, violó la prohibición de bajar al vestuario en el entretiempo.

Finalmente la Conmebol validó el resultado obtenido por River en Brasil, pero le dio cuatro partidos de suspensión a Gallardo, el primero incluso con prohibición de concurrencia, por lo que no podrá estar en la Bombonera. El Muñeco se quedará en la concentración de River junto al mánager Enzo Francescoli.

En cuanto al equipo, el Muñeco no tiene dudas en el arco, donde estará uno de los bastiones del equipo, Armani, mientras que en línea de fondo tendrá nuevamente a Montiel, Maidana, Pinola y Casco.

Pérez ocuparía el lugar del capitán Ponzio, lesionado. Junto a él seguiría Fernández, pese a que bajó su nivel, acompañado por el juvenil Palacios, con Martínez unos pasos más adelante, como enganche.

Para el ataque seguramente estarán Pratto y Borré, mientras que Scocco esperará su oportunidad en el banco.

Probables equipos:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Wilmar Barrios; Sebastián Villa, Nahitan Nández, Pablo Pérez, Cristian Pavón; Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo