Salta Basket no quiere cortar el hilo del triunfo

La racha de tres triunfos consecutivos que tiene Salta Basket ya dejó atrás las dos derrotas iniciales en la Liga Argentina de básquet, pero este es un torneo donde se debe rendir examen todas las semanas. Hoy los infernales volverán a ser locales en el estadio Delmi a partir de las 22 frente a Central Olímpico Argentino de Ceres, el único puntero de la Conferencia Norte. Las entradas serán generales y tendrán un valor de $ 100.

Será el segundo encuentro entre santafesinos y salteños por el ex TNA. Fue en la segunda presentación de los infernales que terminó con una derrota por 96 a 83. Para esta noche se espera otra historia, con Salta Basket en alza por las victorias en fila que consiguió sobre Oberá TC, San Martín e Hindú, estas últimas dos jugando en Resistencia, Chaco.

“Queremos tomarnos revancha por lo que pasó acá en el segundo partido pero, de todas maneras, estamos tranquilos”, señaló Federico Mariani, escolta de Salta Basket. El cordobés sostuvo además que “somos un equipo que no depende de un solo jugador, hay varios que pueden aportar lo suyo y eso es muy bueno. Siento que cada partido vamos mejorando, sobre todo para no volver a repetir los errores que tuvimos en los dos primeros encuentros”.

“Mejoramos en defensa”

Scott Cutley, por su parte, sostuvo: “Para el sábado estamos bien, mejoramos cosas en defensa que era uno de los puntos que nos faltaba. Me parece que hubo un cambio de mentalidad en ese sentido y fue importante, supimos charlar entre nosotros como grupo y cambiar la forma de pensar la defensa porque sabemos la importancia que tiene una buena defensa, te permite atacar rápido y de forma eficaz”.

Central de Ceres llega al Delmi con cinco partidos en su campaña; anoche al cierre de nuestra edición enfrentaba a Independiente en Santiago del Estero. Antes de eso sumó tres triunfos y una derrota.

Por su parte, los infernales de Leandro Hirart llegan con registro de 3 victorias y 2 caídas, ocupando el tercer puesto de la Conferencia Norte, por debajo de Hindú y superando a Independiente, Villa San Martín y Oberá de Misiones. Tras el encuentro de esta noche los salteños se presentarán el 15 de corriente mes frente a Independiente en la Madre de Ciudades, mientras que dos días después volverán a enfrentar a Central, esta vez en casa de los santafesinos.