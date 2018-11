Por la gloria y los millones

No solo la gloria está en juego en la súperfinal entre Boca Juniors y River Plate, que definirá al campeón de la Copa Libertadores 2018 y que empezará a jugarse hoy, sino también millonario premio económico.

Ya sea por Conmebol, taquilla y premio especial, el plantel que gane se embolsará una suculenta suma de dinero.

Hasta el momento, Boca y River han embolsado la suma de 4,85 millones de dólares por haber superado todas las fases de la Libertadores y haberse instalado en la final.

Conmebol ha determinado que el campeón de la Libertadores 2018 embolsará 6 millones de dólares y solo 3 recibirá el que pierda.

Pero, a eso cada club deberá sumarle los ingresos por taquillas que dejará cada final. Es por este detalle que existen diferencias entre lo que podría recibir River y Boca.

No es que la Conmebol discrimine, sino que, además del premio, los clubes sumarán a la bolsa total lo recaudado por venta de entradas y en el Monumental el ingreso es lógicamente superior. Por eso, en Núñez la cuenta es: los 6 millones de dólares que otorga la organización por salir campeón (cerca de $215.000.000) más aproximadamente $80.000.000 por el expendio de tickets. Los $295.000.000 totales (en caso de que los de Gallardo levanten la Copa) se reparten mitad para el club y la otra mitad para el plantel.

En verdes, 4.111.111 millones para cada parte. A la vez, los futbolistas lo dividirán de acuerdo a la participación que tenga cada uno en las finales. A más minutos, mayor dinero. A este número se debe agregar el premio que las instituciones pagarán por cumplir el objetivo y que ya llevan ganados 4.850.000 dólares por haber llegado a esta instancia decisiva.

El primer partido se juega en la Bombonera. Las entradas ya se pusieron a la venta y se estima que a las arcas de Boca ingresen 1,8 millones de dólares aproximadamente $50.000.000 que, sumados al premio que otorgará la Conmebol al campeón, da un total de 7,8 millones de dólares. Si el xeneize gana la Copa, este monto se repartirá en partes iguales entre la institución y el plantel de jugadores. Es decir 3,9 millones para cada parte.

Para motivar aún más al plantel, el presidente Daniel Angelici aseguró que hay un premio extra si logran ganar la Libertadores 2018. “Ya lo hablé con los grandes del plantel”, dijo.

Cabe señalar que los ingresos arriba mostrados son solo por ganar la final de la Copa Libertadores. Los premios por las fases anteriores aún no se repartieron.

La gloria no tiene precio. Pero igual el premio será gordo para el campeón. Es una alta sociedad.