El DT Mónaco apuesta al mismo equipo santo

Juventud Antoniana se jugará al todo o nada en el partido que mañana, desde las 17, debe afrontar como local frente a Boca Unidos de Corrientes, en el estadio Padre Martearena.

Por ello y con las últimas buenas actuaciones que tuvo el equipo santo, partiendo del partido frente a Zapla en Palpala, luego con San Martín de Formosa y, finalmente, el clásico contra Gimnasia y Tiro, el martes pasado en el Gigante del Norte, en los tres solo consiguió empates, y sobre todo en los dos últimos mereció ganar, el DT Salvador Mónaco, mantendría la misma formación recibiendo a los correntinos.

Juan Cruz Mulieri; Federico Pérez, Juan Pablo Cárdenas, Matías Gogna y Facundo Castro; Juan Molina, Gustavo Mendoza, Raúl Zelaya y Claudio Acosta; Gustavo Ibáñez y la “Chancha” Leandro Zárate (se recupera de una fatiga muscular) arrancarían desde el vamos con la imperiosa necesidad de frenar al líder y más todavía con la necesidad de volver a la victoria, sumando 3 puntos de mucha trascendencia ante su público.

Entre los datos para tener en cuenta, Juventud no gana desde el primer partido en el arranque del torneo, cuando venció a Zapla por 1 a 0, en el escenario de juego donde mañana enfrentará al puntero de la zona y luego prosiguió con una racha que contempla 6 empates y 3 derrotas.

Claro que la mayor necesidad que tiene el santo es salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones de la zona 4 del torneo Federal A, donde hoy por hoy, si finalizara la competencia, estaría en la disputa de partidos desempates para no perder la categoría.

A pesar de las promesas incumplidas que el plantel antoniano viene soportando con el tema de los pagos de haberes y que todavía falta saldar la deuda pendiente de agosto, aunque también ya se cumplió septiembre el 20 de octubre pasado, los jugadores mantienen la ilusión de ir mejorando en el certamen.

“Nosotros nos preparamos durante la semana para jugar y tratamos de no meternos en lo externo. Este Juventud está mejor y está encontrando un buen fútbol”, expresó el buen volante Juan Molina en el programa Alta Competencia, que se emite por Radio Salta. Molina llegó proveniente de Banfield, aunque nació en General Güemes.

El jugador también sostuvo: “Este plantel está metido con el tema de la clasificación. Realmente es difícil por los puntos que tenemos en la tabla pero nadie nos quita la ilusión”.

El plantel antoniano tiene previsto entrenar hoy por la mañana, y en horas de la tarde concentrará en un hotel céntrico, aguardando el duro compromiso con Boca Unidos.