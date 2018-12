Denuncian irregularidades en la gestión del Complejo Arenales

Un grupo de vecinos autoconvocados del Complejo Arenales, un conjunto de 288 departamentos sobre la avenida del Líbano 650, denunciaron irregularidades graves en el manejo del consorcio, por parte del administrador, que ocupa el cargo hace tres años y vive allí también.

"La idea es hacerlo público para que se caiga todo. Nosotros somos dueños y gente trabajadora", dijeron los propietarios, quienes no quisieron publicar sus nombres para evitar represalias. Días atrás llevaron el caso ante la defensora del Pueblo de la ciudad de Salta, Frida Fonseca, quien calificó como "crítica" la situación.

Este año, a fin de remover al administrador, pidieron una asamblea judicial, que no prosperó -expediente 595.649/17-, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Novena Nominación. Además, por los desmanejos de fondos detectados, revelaron que hace unos meses hubo una denuncia por "delitos económicos" contra el administrador Alfredo Dante Parrado.

Los vecinos hablaron sobre el mal estado en que están los edificios por la falta de inversión y de control. Lo que más les preocupa es la falta de mantenimiento de los ascensores, dos de los cuales se quemaron hace unos meses. Luego de este episodio, Bomberos detectó que no había matafuegos y que no se cumplía con los requisitos mínimos de seguridad. Ellos temen que, por la negligencia, haya que lamentar una muerte: "Lo más grave, más allá de lo económico, es que él pone en riesgo la vida de la gente".

Manifestaron que cada vez son menos los que se animan a reclamar porque el administrador amenazó a algunos con hacerlos desaparecer "sin despeinarse". "Pagando unos cuantos manguitos haría desaparecer a la nena", contaron que dijo una vez. Algunos tuvieron que dejar sus departamentos porque no soportaban seguir allí. A otros no les quedó otra opción más que quedarse.

Comentaron que "a los empleados no los baja de "negros de mierda' y a las mujeres, de "putas'". Relataron que hubo atentados a los autos de quienes se oponen a su gestión, como rayones y pinchaduras de cubiertas. Por demoras en los pagos de los salarios, ya empezaron a llegar cartas documentos de los trabajadores del consorcio.

Otra de las principales irregularidades que tiene el consorcio es que el reglamento interno no está inscripto en la Dirección General de Inmuebles de la Provincia. Fonseca analizó que, por eso, el consorcio infringe el régimen de propiedad horizontal. La funcionaria planteó que el administrador se aprovecha de la falta de organización de los vecinos y consideró que "es una situación que amerita que intervenga la parte judicial: habiendo un montón de irregularidades, debería actuar de oficio".

La última asamblea que hubo en el Complejo Arenales fue a principios del año pasado y los vecinos denunciaron que algunos no pudieron participar porque el administrador se los prohibió. Además, dijeron que el hombre, para obtener la reelección, presentó poderes falsos y que la escribana, que estuvo allí, no tomó nota de las irregularidades. Lamentaron que el consejo de propietarios, que debería controlar lo que hace, es inexistente.

Después de este último encuentro, que tuvo varios cuartos intermedios, los vecinos encargaron una auditoría externa, a partir de la documentación que había presentado el administrador de manera irregular y desprolija. El informe, certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, observó un faltante de casi 900 mil pesos en un año, que, en verdad, ellos calculan, llega a 3 millones.

Relataron que, hasta principios del año pasado, las liquidaciones que presentaba el administrador eran irregulares y que, tras ser cuestionado por ello, dejó de entregarlas. Aseguraron que tampoco presenta los balances y que no se encarga de cobrar las expensas no pagadas, cuya mora alcanzaría una cifra de más de cinco ceros. Asimismo, manifestaron que el hombre subió las expensas al menos en dos oportunidades sin autorización. Hace poco, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal Salta hizo una denuncia porque, entre otras cosas, el consorcio no les paga las cargas sociales a los empleados. Por eso, dijeron que hay una deuda con la AFIP de casi medio millón de pesos.

Los vecinos aseguran que Parrado no figura en el Registro de Administradores de la Municipalidad y que presentó documentación adulterada en la Secretaría de Trabajo.

Los propietarios contaron que, desde que asumió como administrador, el hombre incorporó a su pareja y a su hijo en la gestión de los edificios y que compró teléfonos celulares para ellos a nombre del consorcio.

Manifestaron que la abogada del consorcio, que vive en el complejo, cobra sus honorarios a cambio del pago del alquiler y que obtiene un libre deuda de las expensas a cambio de defender al administrador. La misma situación se daría con un contador. Comenta ron que el administrador daba libre deudas de las expensas a morosos para que votaran a su favor en las asambleas.