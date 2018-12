Godoy incorporó a la suplente de Singh y reavivó el escándalo

La suspensión del diputado Kuldeep Singh, dispuesta en forma unánime por la Cámara, y su reemplazo por Emilia Rosa Figueroa, dispuesto y ejecutado por Manuel Santiago Godoy sin consultar al cuerpo, agregó una nueva dosis al escándalo que conmueve a Rosario de la Frontera.

Singh, que revistaba en la bancada de Un cambio para Salta, fue imputado como responsable de un asalto a una empresa denunciada por fraudes a infinidad de comerciantes, entre ellos, el diputado suspendido. Según Singh, él se limitó a ir a buscar mercadería que el representante de la empresa le habría ofrecido para compensar la deuda. Según el exsecretario de Seguridad y ahora fiscal Federico Jovanovich, y la jueza Ada Zunino, el comerciante y legislador formó parte de una asociación ilícita.

El martes, la cámara suspendió a Singh. El miércoles, el Tribunal Electoral, con las firmas del titular de la Corte, Guillermo Catalano, y del juez Fabián Vittar, además de dos vocales y un secretario, informó que "a la ciudadana Emilia Rosa Figueroa le corresponde cubrir la vacante" producida por la suspensión.

Esa noche, a través de las redes, Godoy anunció que Figueroa asumía el jueves. La nueva legisladora, que participó de las elecciones de 2017 en la misma boleta que Singh, no se suma a Un cambio para Salta sino al bloque Justicialista.

Un diputado de más

"Ahora la cámara tiene 61 diputados" advirtió la presidenta de Un Cambio para Salta, Silvia Varg. A su vez, Julio Moreno calificó el episodio como "una avivada de Godoy".

El presidente de la Cámara ya había advertido hace más de una semana -en simultáneo con el pedido de desafuero- que la reemplazante sería Emilia Figueroa. "Se hace lo que manda la Constitución y el Código Procesal Penal. Sesiona la cámara y determinar si accede al pedido de la jueza. Todo es parte de un procedimiento legal", expresó. También dijo que si finalmente es sobreseído, Singh volverá a la Cámara, "ya que el pueblo no puede quedarse sin representantes".

A despecho del comunicado de la Corte, el diputado Guillermo Martinelli afirmó que lo que se hizo es inconstitucional, porque solo está previsto el remplazo de un legislador "en caso de renuncia o solicitud de licencia extraordinaria para ocupar un cargo Ejecutivo". "Se trata de una bofetada a la dignidad legislativa, porque desvirtúan el voto ciudadano y sacan una ventaja para un sector político y departamental".

Es claro que Singh sigue siendo legislador y, según sus pares de Un cambio para Salta "ahora Rosario de la Frontera tiene tres diputados, y no dos, como corresponde".

¿Y el receso?

La cámara ya se encuentra en receso y los diputados volverán a encontrarse en abril. Podría suceder que, en el verano, Singh sea sobreseído, lo que dejará sin efecto la suspensión. Entre tanto, Emilia Figueroa cobrará cuatro meses de dieta. "El presidente Godoy no tenía las facultades correspondientes para tomarle juramento a Figueroa, y en todo caso, debería haber convocado a una extraordinaria, donde eventualmente se podría discutir el tema y acordar una decisión".

Varg: “Singh sigue siendo diputado”

Una decisión política, pero que no aparece en la Constitución.

En un comunicado formal, la presidenta del bloque Un cambio para salta, María Silvia Varg, advirtió que el diputado Singh “sigue siendo diputado, pues no ha sido excluido ni ha renunciado”. La legisladora menciona el artículo 97 de la Constitución provincial, que dice que cuando un diputado deba desempeñar funciones en el Ejecutivo podrá tomar licencia y en ese caso “será reemplazado por el suplente inmediato, mientras dure la misma”. Menciona un texto de los jueces Abel Fleming y Guillermo Catalano donde sostienen que “el diputado al que le allanaron los fueros no pierde su condicón de diputado”, y también advierte el escrito que “la incorporación de la doctora Figueroa es inconstitucional porque la Cámara ahora cuenta con 61 miembros. El artículo 94 de la Constitución precisa que “la composición de la Cámara no puede exceder de sesenta miembros”. El artículo 95 de la Carta Magna precisa que “el diputado que se incorpore en reemplazo de un titular por su ausencia definitiva, completa el término del mandato del diputado reemplazado”.

A su vez el artículo 123, establece que cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo ... debiendo para tal efecto, concurrir los dos tercios de votos de los miembros presentes”.

Más allá de la teoría de “las dos bibliotecas”, lo usual y pertinente es que la incorporación también fuera resuelta por la Cámara en sesión y no por el presidente en el receso.