Una bebé electrodependiente quedó internada tras un corte de energía

Una bebé de ocho meses que necesita recibir oxígeno con un sistema eléctrico de manera permanente quedó internada ayer en el HPMI (Hospital Público Materno Infantil), luego de que cortaran la energía en su casa. Desde Edesa informaron que interrumpieron el servicio porque la vivienda tenía una conexión clandestina peligrosa y que desconocían el problema de salud de la niña.

La bebé se llama Aylín. Vive en Boulogne Sur Mer con su madre, María Abud, y sus cuatro hermanos mayores. Ayer a la mañana llegaron dos operarios de Edesa con una orden de cortarle la luz a la humilde vivienda de la familia.

La madre denunció a los medios de comunicación que les explicó a los técnicos que la niña es electrodependiente y que necesita recibir oxígeno durante las 24 horas, pero que igualmente interrumpieron el servicio.

Luego de recibir atención en un centro de salud del sudeste de la ciudad, le bebé fue derivada en una ambulancia al HPMI. Según confirmó anoche José Luis Angel, responsable de prensa del hospital, la niña permanecía estable.

Su derivación al HPMI se debió a su necesidad de seguir recibiendo oxígeno, ya que la vivienda de su familia se quedó sin energía por ahora.

No estaba registrada

Hugo González, gerente de relaciones institucionales de Edesa, indicó a El Tribuno que el corte de suministro se hizo porque la vivienda tenía una conexión clandestina al sistema de energía y era peligrosa para la familia.

González también destacó que la bebé no estaba en el registro de pacientes electrodependientes, que acceden a una subvención total del servicio de energía.

"Nos hemos comunicado con la madre para ponernos a su disposición y quedamos en acompañarla a hacer todos los trámites para gestionarle el servicio en condiciones normales y con la seguridad que corresponde. Además, la vamos a apoyar para que gestione en el Ente Regulador que su hija ingrese como paciente electrodependiente", afirmó Hugo González.

La bebé es prematura

En diálogo con periodistas, la madre aseguró ayer a la mañana que no puede gestionar la conexión formal a la energía porque la casa no es suya y que le es imposible conseguir los papeles que necesita porque no sabe dónde está la dueña.

María Abud manifestó que su hija nació prematuramente, con 25 semanas de gestación y 800 gramos, por lo cual había estado internada durante semanas en el HPMI.

También expresó su angustia y preocupación porque la salud de la niña es delicada y en el hospital puede contagiarse de otros pacientes.

En Salta hay 160 personas registradas por el Estado como pacientes electrodependientes. Tienen derecho a recibir un servicio de energía continuo, confiable y sin costo.

Dijo que los operarios de Edesa "estaban con un policía y no les importó" que ella les advirtiera que la bebé necesitaba oxígeno.

"Tuvimos que llamar a la ambulancia urgente. Ahora está internada en el hospital. Es muy prematura y se puede agarrar cualquier virus", lamentó.

Aylín tiene displasia broncopulmonar. "Fui a Edesa. Yo no tengo problema en pagar pero me dijeron que no es mi propiedad".

Las empresas distribuidoras deben habilitar una línea telefónica gratuita para la atención de los usuarios electrodependientes disponible las 24 horas, incluyendo días inhábiles.

Hugo González informó que en la provincia hay unos 160 pacientes electrodependientes y que, para ellos, el servicio no tiene costo porque es totalmente subvencionado por el Estado.

Consultado sobre la versión de que otra niña electrodependiente falleció hace más de diez años por un corte de energía de Edesa, el gerente de relaciones institucionales aseguró que no tiene registro de que eso haya sucedido. La denuncia circuló ayer por internet, luego de que se conoció lo que había pasado con Aylín.

Anoche la madre de la bebé permanecía con ella en el hospital y la casa había quedado totalmente a oscuras.

El marco legal en el país

La Ley nacional 27.351 garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes.

Este beneficio es para todas las personas que necesitan suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento de equipamiento médico que evita riesgos para su vida o su salud. Para acceder al servicio gratuito los pacientes deben presentar los certificados de salud correspondientes.