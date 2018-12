Preocupación entre los docentes y no docentes de la UNSa: no les abonaron los sueldos de noviembre

Docentes y no docentes no percibieron los sueldos de noviembre. Desde Adiunsa señalaron que no habían recibido una explicación oficial de las autoridades de la universidad, por lo cual desconocen las causas que originaron la falta de pago.