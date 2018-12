VIDEO. Macri cerró el G20: "La Argentina no ve la presencia de China como una amenaza sino como una oportunidad"

El presidente Mauricio Macri afirmó esta tarde que la Argentina apuesta a alcanzar un "comercio creciente de los países, pero lo que buscamos es que sea en términos equitativos".

"El futuro pasa por el comercio", sostuvo Macri, quien buscó mostrar una relación equilibrada tanto con los Estados Unidos como con China, potencias que mantienen una dura disputa comercial que fue eje de esta Cumbre del G20 en Buenos Aires.

"Estados Unidos siempre ha sido el primer inversor extranjero en la Argentina, y también tenemos una excelente relación con China", enfatizó Macri, quien insistió en que lo que se busca es lograr un "mutuo beneficio", en el marco de la conferencia de prensa que brinda en Costa Salguero.

Buenas relaciones

Macri negó hoy que en la reunión con su par norteamericano, Donald Trump, se haya hablado de frenar la "actividad depredadora china" y aseguró que el país tiene una "excelente relación" tanto con los Estados Unidos como con China.

"Se planteaba que uno iba a tener que elegir y no es así. La Argentina ha demostrado que somos capaces de tener muy buenas relaciones con todos los países. Hoy tenemos una excelente relación con los Estados Unidos y también una excelente relación con China", afirmó Macri.

Luego de la reunión que mantuvo el último viernes con Trump, los voceros del presidente norteamericano indicaron que ambos mandatarios habían estado de acuerdo en "enfrentar la actividad económica depredadora china", pero Macri lo negó.

"Respecto a las palabras que salieron de la reunión que tuvimos con mi amigo Donald Trump, no son así. No hablamos en esos términos y la Argentina no ve la presencia de China como una amenaza sino como una oportunidad", afirmó el jefe de Estado.