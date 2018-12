River y Gimnasia juegan con la cabeza en otra parte

Pensando en el viaje a Madrid para definir la Copa Libertadores, River recibirá hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata, que por su parte tiene la cabeza puesta en la final de la Copa Argentina, ante Rosario Central, el próximo jueves. Por lo tanto, ambos equipos jugarán hoy, desde las 21.30, con jugadores habitualmente suplentes. Televisa Fox Sports Premium.

River y Gimnasia realizarán un trámite en la noche de Núñez, el de enfrentarse por la Superliga con alineaciones alternativas con la mente en la gloria o el cadalso que les aguarda en pocos días.

Este River-Gimnasia no se parecerá en nada al del pasado jueves en Mar del Plata y en el cual el equipo platense clasificó para la final de la Copa Argentina luego de igualar 2 a 2 y vencer en la definición con remates desde el punto penal. En aquel partido ambos jugaron con todo supotencial.

Esta vez los entrenadores Marcelo Gallardo, por el lado de River, y Pedro Troglio, en Gimnasia, dejarán de lado a sus figuras para preservarlas de cualquier eventual lesión que las apartaría de unas las finales que hoy son absoluta prioridad.

Hoy River tiene un escenario totalmente opuesto al previsto, y por las idas y vueltas de la Conmebol deberá jugar la final de la Libertadores en el estadio Santiago Bernabeu madrileño y con hinchas de ambos equipos.

Claro está que en este mega negocio llamado fútbol a River le ingresará una importante suma de dinero a sus arcas, pero en los estrictamente deportivo será una desventaja para los "Millonarios" definir la Libertadores en terreno neutral y con hinchas xeneizes, cuando todo estaba dispuesto para vivir una fiesta en Nuñez tras haber empatado 2 a 2 en una "hostil" Bombonera.

Como si fuera poco la eliminación de River en la Copa Argentina le agregó otra presión al viaje de los de Gallardo, el saber que si no ganan la Copa no jugarán la próxima y deberán contentarse con la Sudamericana.

Por lo tanto, River pondrá a "ilustres" suplentes ente Gimnasia mientras se apresta para viajar a España, con un títular en la formación, el delantero colombiano Rafaél Borré, quien por haber llegado al límite de amonestaciones no podrá jugar en Madrid.

Gimnasia vive dos realidades sumamente dispares. Por un lado la emoción de acceder a la oportunidad alcanzar su segundo título oficial en la historia ante Central en Mendoza, tras 24 años de haber obtenido, justamente ante River, la Copa Centenario, y por el otro la mala campaña en la Superliga, con tres reveses consecutivos y un promedio para el descenso que obliga a sumar.

Probables formaciones

River Plate: Germán Lux, Jorge Moreira, Lúcas Martínez Cuarta, Kevin Sibile y Camilo Mayada; Santiago Sosa, Bruno Zucculini, Nicolás De la Cruz y Cristian Ferreira; Rafaél Borré y Julián Alvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Sebastián Moyano, Ezequiel Bonifacio, Facundo Oreja, Patricio Monti y Diego Mercado Parini; Santiago Rosales, Agustín Bolivar, Juan Cataldi y Matías Gómez, Lúcas Calderón y Juan Hurtado. DT: Pedro Troglio.

Estadio: River Plate - Árbitro: Silvio Trucco - Hora: 21.30 - TV: Fox Sports Premium