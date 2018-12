Klix presentó presentó oficialmente la lista, con caras conocidas

El grupo denominado Renovación Antoniana ya lanzó oficialmente su carrera electoral al presentar ayer en la Dirección General de Personerías Jurídicas la lista completa con cada uno de los cargos y los avales requeridos, siendo, por ahora, la primera lista en presentarse y cumplir con los requisitos cuando solo restan horas (hoy a las 10) para vencer el plazo de presentación.

La lista que encabeza Gustavo Klix, que tomó mayor fuerza e impulso tras bajarse de la carrera el expresidente José Muratore y su grupo, nació inicialmente como la voz de los socios protectores, que perdieron la última contienda ante el oficialismo hace dos años con Juan Barbarán a la cabeza. Sin embargo, al ver los nombres de la lista confeccionada y presentada llama la atención que la composición de la misma es mucho más heterogénea de lo que se presagiaba inicialmente.

El mismo hecho de que esta vez el candidato a titular del club no sea del riñón de los socios disidentes, muestra una lista plural. Más aún si en este terminó incluyéndose a Gabriel Lazarte, aquel entusiasta empresario salteño que en un primer momento se autopostulaba a la presidencia, y el mismo Rubén González, expresidente de la entidad e históricamente no muy cercano a los socios protectores, quien no figura en la lista, pero que ya tiene asegurado su cargo como titular de la subcomisión de fútbol en caso de ganar la lista de Klix en la asamblea fijada para el 18 de diciembre.

¿Se posterga?

Paralelamente, la cabeza de la otra lista con intención de presentarse, a la que solo le quedan horas de plazo en IGPJ, Horacio Mdalel, ahora embistió solicitando que se postergue un mes la asamblea aduciendo irregularidades y falta de tiempos para allanar el camino. A lo que Klix, en diálogo con El Tribuno, respondió: “Mdalel tiene todo el derecho a impugnar lo que crea, siempre y cuando muestre fundamentos, pero es una lástima que se quiera seguir posponiendo, la situación de Juventud es complicada y no hay mucho tiempo”.