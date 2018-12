Victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Real Madrid, dirigido por el argentino Santiago Solari, le ganó este sábado a Valencia por 2 a 0, en un partido de la fecha 14 de la liga de fútbol de primera división de España.

Los goles del conjunto merengue fueron anotados por Daniel Wass, en contra, y Lucas Vázquez.

Tras consumarse la victoria, Solari habló con la prensa y destacó la presencia de juveniles en el primer equipo.

“Ellos son el futuro del Madrid, y tienen que ser parte del presente. Es una gran satisfacción sobre todo los que han estado en la cantera y verlos con horas de vuelo en partidos tan importantes”.

Con el triunfo, Real Madrid llegó a los 23 puntos, pero todavía al margen de la zona de clasificación para la próxima edición de la Champions League. Valencia quedó con 17. El puntero, Sevilla, suma 26 y visitará hoy al Alavés.

El partido Real - Valencia se desarrolló en el estadio Santiago Bernabéu, que el próximo domingo recibirá la Súperfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

Por su parte, el delantero argentino Guido Carrillo, exjugador de Estudiantes de La Plata, brilló con dos goles en la victoria de su equipo, Leganés, por 4 a 2 como visitante sobre Valladolid.

El Barcelona de Lionel Messi, escolta con 25 puntos, recibirá hoy a Villarreal. Y también hoy el Atlético de Madrid de Diego Simeone, tercero con 24, visitará a Girona.

El equipo de Messi busca reencontrarse con la victoria en la liga en el Camp Nou. Los azulgranas llevan un punto de los últimos seis y necesitan recuperarse rápidamente para no perder de vista al líder de la clasificación, Sevilla.

Ernesto Valverde volvió a tener problemas para armar la convocatoria por la cantidad de lesionados que tiene en su plantel. Por esto debió recurrir a dos jugadores del barcelona B para completar la nómina de convocados.

Por su parte, los dirigidos por Simeone buscará una victoria para no alejarse de los puestos de arriba. Atlético no pierde desde el 24 de octubre y en la liga española solo sufrió una caída. De a poco el equipo va encontrando la sintonía acompañada de buenos resultados.

Otros resultados de ayer: Celta 2 - Huesca 0 y Getafe 3 - Espanyol 0.