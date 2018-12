El Chaqueño Palavecino pidió disculpas por un comentario machista 

Luego de que el Chaqueño Palavecino esbozara una frase fuera de lugar sobre el tatuaje de una periodista y los mismos causaran el repudio en las redes sociales, el cantor emitió un comunicado pidiendo disculpas a la movilera Ivana Freiag. Además señaló que se encuentra en contra de la violencia de género y toda forma de desigualdad.

A continuación el comunicado completo:

Estimadas/dos:

Quiero que quede en claro que estoy en contra de la violencia de genero y toda forma de desigualdad, no solamente de hombre y mujer, mi lucha siempre fue la igualdad de derechos e inclusión social de los mas marginados y olvidados.

Pido disculpas públicamente si mi comentario ofendió, fue en tono de broma (claramente tonta y desubicada, más al darse en el marco de una nota periodística), sin ninguna mala intención, simplemente era un chiste, sentí estar en confianza con Ivana por tantos años que llevamos de conocernos. Claramente esto no es excusa y más aún si la incomodé a ella.

Jamás, repito, rebajaría o degradaría a una mujer intencionalmente. Cómo no respetar a las mujeres, cómo no ponerlas a todas en un pedestal, cómo no respetar su lucha y defender la igualdad o incluso ponerlas más alto, si fue una mujer sola y con las mayores dificultades económicas y de salud la que me enseñó a pelearle a la vida.

Siempre les estaré inmensamente agradecido porque en cada una hay una lucha y un amor constante.

Reitero mis disculpas a quienes haya ofendido.

Saludos,

Oscar “El Chaqueño” Palavecino