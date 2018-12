Zama, la destacada en dos prestigiosos medios de EEUU

Una película argentina fue destacada entre las mejores del 2018, según The New York Times y The New Yorker, dos de los diarios más importantes de los Estados Unidos. Se trata de "Zama", el largometraje de Lucrecia Martel que protagonizó Daniel Giménez Cacho y que recibió varios premios desde su estreno e incluso fue preseleccionada para los Oscar.

Basada en la novela de Antonio Di Benedetto, la película cuenta la historia de un oficial español llamado don Diego de Zama que espera su transferencia a Buenos Aires desde la ciudad de Asunción en el siglo XVII. Cuando lo pierde todo, decide atrapar un peligroso bandido y recuperar su nombre.

Lola Dueñas, Rafael Spregelburd, Juan Minujín, Matheus Nacthergaele completan el elenco de la película que fue la más ganadora en la última entrega de premios Cóndor de Plata. Se consagró como el mejor largometraje de ficción. Su directora se llevó la estatuilla en su rubro.

Además, se impuso en las ternas al mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor sonido, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de arte y mejor maquillaje y peluquería.

Si bien Zama se estrenó en 2017, los diarios de Estados Unidos la destacaron entre las mejores películas del 2018.

"El juego en el Nuevo Mundo en el siglo XVIII, esta película maravillosamente excéntrica se centra en un funcionario del Imperio español traído bajo por el orgullo y la risa de mujeres", consingaron Manohla Dargis y A.O. Scott en The New York Times.

"Las frustraciones burocráticas e íntimas de un magistrado español en un puesto avanzado remoto argentino en el décimo octavo siglo inspiran pasiones enrarecidas y un estilo sumamente original para hacer juego", resaltó el periodista Richard Brody en The New Yorker.

De esta manera, el cine argentino y la producción nacional vuelve a destacarse en el mundo frente a los ojos críticos de quienes más saben.

Cabe señalar que "Zama" fue uno de los títulos más prestigiosos de 2017, y llegó a Argentina acompañado de grandes elogios por parte de la crítica internacional.

Además del análisis reciente de los dos medios estadounidenses, otras importantes publicaciones extranjeras como Variety o The Guardian se rindieron ante el cautivante film de Martel, algo que también sucedió en el país una vez que el largometraje llegó a los cines locales, más allá de no ser un éxito de taquilla.