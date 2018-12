“El varón es cobarde para poner el cuerpo”

Hace cinco días, Federico Uldry, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, publicó en redes sociales que se hizo una vasectomía en el Hospital Público Materno Infantil. Explicó por qué tomó la decisión y por qué considera que este procedimiento de esterilización masculina es una forma de hacerse responsable de la planificación familiar. En Salta, según datos del informe 2018 del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, durante el primer semestre de este año, 943 mujeres se realizaron ligaduras de trompas, mientras solo 37 varones se hicieron vasectomías.

Uldry comentó a El Tribuno que más de 60 varones lo contactaron los últimos días para saber más sobre esta intervención y que sus cuatro amigos más cercanos harán lo mismo, tras conocer su experiencia.

¿Qué repercusiones tuvo su publicación sobre la vasectomía?

Yo quería lograr que varones se sumaran, pero me sorprendió en demasía y con agrado que más de 60 varones, entre amigos y desconocidos, se comunicaran conmigo para hacerme preguntas. Se generaron discusiones entre parejas y se debatió en distintos grupos de mujeres. Está bueno que se discuta y que se rompan mitos sobre la vasectomía, como la impotencia sexual o que cambia la apariencia en los genitales. Esto ha sido pensado responsablemente con mi mujer porque no queremos tener más hijos y yo no la sometería jamás a algunas imposiciones a las que están acostumbrados los varones. Es muy fácil decir: “Ponete el DIU o ligate las trompas”, cuando no es en el cuerpo de uno.

¿Por qué decidió publicar su experiencia en Facebook?

Fue consensuado con mi mujer y con el convencimiento de que yo no tuve a nadie que me explicara. Cuando le conté a mi amiga Rosaura Gareca, que es la subsecretaria de Políticas de Género, le pareció buenísimo, que era una forma de derribar mitos, y me dijo que sería bueno que lo publicara en redes sociales. Me pareció bárbaro, lo hablé con mi mujer y me dijo que no tenía problema, si lo que quería era lograr eso. Pensé que, si cuatro amigos, a quienes se lo conté en la intimidad, se van a hacer la vasectomía, capaz una publicación sincera en Facebook generaría un efecto mayor.

¿Cree que hay un estereotipo machista del hombre que no se siente responsable de la reproducción?

Totalmente. El hombre pone todas las cargas en la mujer, aunque es tan responsable como ella de la crianza, del acompañamiento y de la planificación familiar. El varón tiene que, de una vez por todas, hacerse cargo del rol social que le compete. La vasectomía es sencillísima; en cambio, la ligadura de trompas es dentro del cuerpo de la mujer, con todas las complicaciones que eso puede generar. Es una cuestión de decisión, de dejar los mitos y el machismo de lado.

¿Cómo fue la experiencia de la cirugía?

Para mí, ha sido muy buena porque mastiqué una serie de sinsabores que estoy seguro de que a todo varón le va a pasar. Primero, someterse a una práctica quirúrgica, a la que muy pocos se exponen, sobre todo, en la zona de los genitales. Después, quedar desnudo frente a dos enfermeras, una anestesista, una instrumentista... Pude, en un mínimo porcentaje, sentir lo que las mujeres, cuando les hacen un papanicolau, cuando dan a luz o cuando se hacen análisis. El varón es cobarde para poner el cuerpo, mientras la mujer lo pone para todo. Era la primera vez que yo estaba en la camilla y mi mujer, sosteniéndome la mano. Ha sido una cosa muy linda y, como pareja, nos unió mucho más.