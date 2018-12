Las entradas para el Freshen Up se venden como pan caliente

El Campo Argentino de Polo será testigo de un recital soñado, en el cual Paul McCartney repasará una vez más lo mejor de su carrera, la cual no dejó de cosechar éxitos tras éxitos.

Su última vista fue en 2016. Será su cuarta presentación en el Argentina.

Un músico fuera de categoría que el destino quiso emparentar con otros genios para parir las canciones que marcaron una época. O quizá que la inventaron.

Es un inoxidable total, su sonido sigue tan vigente como cuando era “uno” de los “Fabulosos Cuatro” y el público lo confirma: Paul McCartney, a sus 76 años, hace muy poco volvió a la cima de ventas en los Estados Unidos y unos días atrás las entradas para el concierto del 23 de marzo en Buenos Aires se volvieron una búsqueda del tesoro para los fieles seguidores argentinos.

El último trabajo del exbeatle, “Egypt Station”, se ubicó en el número uno del ranking Billboard, un puesto que no conseguía desde hace 36 años, desde que en 1982 editara Tug of war.

Egypt Station tuvo el más formidable vehículo de difusión en la era de la comuncación visual. La participación de Paul en Carpool Karaoke, el corto que tiene el programa estadounidense The late late show with James Corden en donde el comediante británico sube a cantantes famosos a un auto para cantar con él, registró más de 31 millones de visitas en YouTube y el número sigue en ascenso.

Egypt Station es el primer disco del artista que debuta en esa posición y su octavo número 1 en EEUU, si se incluyen también los alcanzados con el grupo Wings, algunos de los cuales se publicaron bajo el alias de Paul McCartney & Wings.

A ellos se suman los éxitos alcanzados junto a The Beatles, que siguen ostentando el récord de 19 números 1 en Norteamérica.

El álbum tiene 16 temas y aunque tal vez no sea descollante entrega una buena pieza de rock, sonido “beatlesco” y pizcas de sus anteriores discos solistas. En el Reino Unido, las ventas no alcanzaron la cima: su flamante álbum debutó en el número tres.

Las entradas

Después de tres años de ausencia, vuelve a la Argentina uno de los músicos más influyentes de los últimos tiempos. Sir Paul McCartney llega al país con su nueva gira Freshen Up -algo así como refrescarnos- para presentarse en el Campo Argentino de Polo.

Con un recorrido por toda su carrera, presentando su último disco y repasando los éxitos de su carrera solista y, como no podía ser de otra manera, de sus años en The Beatles.

Luego de haberse presentado ya en Estados Unidos, Japón y Canadá, Paul McCartney arribará a suelo sudamericano.

“Lo esperamos para una gran noche de rock and roll y fiesta”, escribió Paul McCartney en su página oficial.

“Amo Argentina, tenemos grandes recuerdos de haber tocado allí. Siempre es muy divertido así que sabemos que se viene otra memorable experiencia . Volvemos con un nuevo tour con material que nunca antes hicimos en Argentina así que asegúrense de venir”, expresó.

Con canciones como “Fuh you”, “I’ve got a feeling”, “Hey Jude”, “A hard day’s night”, “Being for the benefit of Mr. Kite!”, “Love me do”, “Something”, “Nineteen hundred and eighty-five”, “Blackbird”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)”, “Letting go”, “Band on the run”, “Helter skelter”, “Lady Madonna”, “Back in the U.S.S.R.”, “In spite of all the danger”, “Golden slumbers”, “Come on to me”, “Let it be”, “From me to you”, “Carry that weight”, “Let me roll it”, “Live and let die”, “My Valentine” y “The end”, promete ser una noche increíble.