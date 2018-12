Qué le dijo D'Onofrio a Guillermo y a Angelici

Rodolfo D'Onofrio brindó detalles de la charla que tuvo con Guillermo Barros Schelotto ni bien se terminó el superclásico en Madrid y mientras River celebraba el título luego de ganarle a Boca por 3 a 1.

Las cámaras de TV registraron el momento en que el presidente de River dialogaba con el entrenador de Boca (también esta Marcelo Gallardo). "Les cuento cómo empezó todo. En Mendoza me lo había encontrado en la final de la Supercopa Argentina. Entonces, le comenté que seguro estaría triste, pero que lo felicitaba por su trabajo. Y le dije que en unos días seguro estaría feliz porque Boca iba a ganar la Superliga. Ahora Guillermo, que es un caballero, se acercó y me dijo que se acordaba de mis palabras en Mendoza. 'Ahora soy yo el que te felicita, porque ganaste una de las Copas más importantes Así, Guillermo me demostró de nuevo que es una persona de bien. Se merece el mayor de los éxitos", contó el dirigente millonario.

D'Onofrio fue más allá y luego comentó sobre su encuentro con Daniel Angelici, luego de la final. "Lo encontré triste, me vino a felicitar, es un caballero. Y yo le dije que si de alguna manera lo puedo ayudar con alguna actitud, que me lo hiciera llegar. Su mirada era la de un hombre triste, golpeado. Pero seguro se va a reponer".