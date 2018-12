Entre el amor y la muerte

"Sigo preguntándome lo extraño que es todo esto. Mato a un hombre y la mayoría lo entiende y me perdona. Sin embargo, amo a un hombre y esa misma gente lo considera un pecado imperdonable. Aunque nunca fui a la cárcel, he estado en prisión casi toda mi vida". Esta reflexión no pertenece a un filósofo griego, aunque muchos de ellos habían matado, como soldados, y amaban a hombres.

La dijo, en el eclipse de su vida, el boxeador Emile Griffith, un deportista estadounidense que brilló en las categorías welter y mediano.

El 24 de marzo de 1962 noqueó al cubano Benny Kid Paret en el Madison Square Garden. En los días previos, las declaraciones que se cruzaron habían sido de alto voltaje y subieron al ring con demasiado odio. Griffith estaba muy ofendido, porque el cubano se había burlado llamándolo "marica". Él tenía una sexualidad asumida que chocaba en tiempos de homofobia rampante; le irritaban palabras como "marica", "gay" u "homosexual".

En un momento, Paret quedó sobre las sogas y Griffith descargó sobre él 18 golpes en cuatro segundos. El cubano no sobrevivió al combate.

Su rival vivió en un infierno interior por el resto de su vida.

Griffith no se perdonó esa muerte y según sus allegados su carrera boxística cambió drásticamente, porque cuidaba más sus golpes. El argentino Carlos Monzón lo derrotó en dos peleas por el título.

En 1992, fue agredido y casi muere en una calle de Nueva York, tras salir de un bar gay cerca de Port Authority Bus Terminal. Estuvo en el hospital durante cuatro meses.

En 2005, Griffith declaró: "Me gustan tanto los hombres como las mujeres. No sé lo que soy. Amo por igual a hombres y a mujeres, pero si me preguntas cuál es mejor... me gustan las mujeres".

Nacido en la pobreza y con pocas horas de escuela fue capaz, así, de mostrar la complejidad de los pliegues de la condición humana.