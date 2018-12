Médicos del Materno Infantil saldrán a reclamar a las calles

Hace más de dos meses, profesionales renunciaron a las guardias porque consideran que no cobran lo suficiente por estas horas. Esperan respuestas de la Justicia.

Médicos que presentaron sus renuncias a las guardias en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) hace más de dos meses se reunirán mañana en asamblea para decidir si salen a las calles a visibilizar su reclamo por el aumento del pago de estas horas de trabajo.

Tras el rechazo de las dimisiones por parte del Ministerio de Salud Pública de Salta, la resolución de este conflicto laboral está en manos de la Justicia, a través de dos recursos de amparo. Uno fue presentado por los profesionales ante el Juzgado de Trabajo 2, a cargo de la jueza Alejandra Inés Salim, y otro, por la cartera de Gobierno, en el Juzgado en lo Civil y Comercial 11.

Los cerca de 80 médicos de los servicios de obstetricia, ginecología, neonatología, traumatología y clínica médica que llevan adelante la protesta están en asamblea permanente. "El jueves vamos a decidir salir a la calle con todos los colegas, que son unos 80 que renunciaron; con carteles, por supuesto, para que la población de Salta se entere", señaló a El Tribuno Justino Ustarez, vicepresidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Materno Infantil (Aspromin) y secretario gremial de la Interhospitalaria.

El reclamo de los profesionales de la salud lleva más de 90 días. Las gestiones por el aumento del valor de las horas guardia empezaron ante las autoridades del hospital y siguieron a través de un conflicto laboral en el Ministerio de Trabajo. Los médicos ratificaron sus renuncias en muchas oportunidades, después de que las autoridades de Salud Pública las hubieran rechazado.

Además de la suba del pago de las horas guardia, ellos piden el pase a planta de contratados y de monotributistas de diversas profesiones y servicios, que llevan muchos años en la misma situación de precariedad laboral.

En medio del conflicto, el 8 de noviembre último, el Círculo Médico de Salta expresó, a través de una solicitada, su apoyo a los profesionales y reclamó al Ejecutivo Provincial y a las autoridades del HPMI que reanudaran las negociaciones, respetando a los profesionales, el justo ingreso salarial y las condiciones de trabajo digno.

Desde el Ministerio de Salud Pública no respondieron ayer a las consultas de El Tribuno. Dijeron que el ministro Roque Mascarello ya hizo todas las declaraciones pertinentes. Señalaron que ya hubo paritarias en las que estuvieron todos los representantes de los gremios y que se cumplió con lo que se había pedido. "No va a haber aumentos para un sector y para otro, no. En paritarias, el cierre del 37,5 es para todos", manifestaron.

El camino judicial

Mientras las medidas de fuerza gremiales se endurecen cada vez más, los profesionales esperan que se resuelvan los dos amparos que están en curso en la Justicia provincial.

Juan Pablo Recchiuto, asesor apoderado de Aspromin, analizó, al hablar con El Tribuno, que estarían dadas las condiciones para que ambos trámites se resolvieran en el Juzgado de Trabajo 2.

El abogado explicó que la jueza en lo Civil y Comercial 11, Aré Wayar, se declaró incompetente en el amparo con medida cautelar presentado por la Provincia "sobre la base de los planteos de los trabajadores". "Por los principios de acumulación de procesos, el amparo presentado por la Provincia tiene que adherirse al presentado por nosotros, porque lo hicimos con anterioridad y con anterioridad también corrimos traslado de la demanda", expresó Recchiuto, y contó que aún no se corrió traslado de la demanda a los médicos del amparo presentado por el Ministerio de Salud Pública.

El letrado consideró que la Provincia presentó el amparo con una medida cautelar para "tener tiempo para reemplazar a los médicos que renunciaron", y opinó que esto es "irrisorio". "Es imposible para la provincia reemplazar 100 médicos y, menos, pedir tiempo para eso", señaló.

Recchiuto observó que este amparo se basa en "la prestación de la salud" y aclaró que no habrá "un abandono masivo de los pacientes", para llevar tranquilidad a los salteños. "Acá los profesionales médicos desde el primer día dijeron que, a pesar de las medidas a tomar y de las renuncias, iban a garantizar la cobertura de emergencias", aseguró.

El recurso de amparo presentado por los profesionales pretendía que la Justicia intimara a Salud Pública a solucionar el problema en un plazo breve. Recchiuto consideró que esta cartera es la que debe dar las soluciones de inmediato al conflicto. Analizó que la obligación constitucional de brindar salud no recae sobre los médicos, sino sobre el Estado: "Eso es lo que surge de la Constitución nacional, de la Constitución provincial y de los tratados internacionales involucrados e incorporados con igual jerarquía".

A la espera

