El mensaje de Laura Esquivel a Thelma Fardín tras la denuncia a Juan Darthés 

Thelma Fardín reveló que fue víctima de un abuso sexual cuando tenía 16 años. En una conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas, acusó a Juan Darthés de haberla violado en Nicaragua, donde habían viajado en 2009 en el marco de una gira con el elenco de Patito Feo, la ficción que los tenía en el reparto.

Tras estas declaraciones, Laura Esquivel, ex compañera de elenco de la actriz y protagonista de la tira, escribió un mensaje emotivo en su cuenta oficial de Instagram. ‘Te adoro con el alma, te abrazo fuerte‘, escribió en las redes sociales junto a una imagen de la época en la que trabajaron juntas en la exitosa ficción de El Trece.

‘Sos inmensamente valiente‘, aseguró Esquivel, la joven que interpretaba a Patito en la tira infantil. Mientras que Thelma encarnaba a Josefina Beltrán, una de las mejores amigas del personaje principal que formaba parte del grupo de las populares.

Más tarde, Esquivel publicó un mensaje más extenso dedicado a su colega: Querida @soythelmafardin Te adoro. Sos una GRAN persona. Pensar que no me di cuenta por todo lo que estabas pasando en ese momento.. tampoco podía hacer mucho porque tenía un año menos que vos. En ese viaje yo cumplía 15. Pero la vida, con su peor cara, hizo que te hagas más valiente de lo que eras ya, y sacaste tu voz para hacerlo público y ayudar a tantas y tantos que pasan por esa situación. Hoy, te agarro la mano y no te suelto‘.

Calu Rivero fue la primera que se animó a denunciar en los medios a Darthés. La actriz aseguró que el actor se propasaba con ella en las escenas de besos y sexo que tenían que grabar juntos en la ficción Dulce amor. Luego, las actrices Ana Coacci y Natalia Juncos salieron a contar que también habían sido acosadas por el intérprete en el ámbito laboral.

Estas múltiples acusaciones impulsaron a Fardín a contar detalles de un traumático episodio que vivió en su adolescencia: ‘En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años y era una nena. El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ’Mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección‘.

‘Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me bajó el shorcito y me hizo sexo oral. Yo le seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo le dije ’tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor‘, agregó la actriz en un video que se mostró en la conferencia que llevó a cabo este martes en el Multiteatro el colectivo Actrices Argentinas.

La semana pasada, Thelma radicó una denuncia por violación en Nicaragua ante la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público del país centroamericano.