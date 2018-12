Hubo audiencia en el Inadi y el colegio Santa María admitiría a los cuatro alumnos en 2019

El titular del organismo detalló que la institución educativa reconoció que se "cometieron errores". Sin embargo, los padres de los alumnos no los volverían a inscribir allí e insistirán en la penalización por discriminación.

El titular del Inadi Salta, Álvaro Ulla, informó hoy que el colegio Santa María dio marcha atrás en su decisión de no admitir el año próximo a cuatro alumnos que, en solidaridad con un compañero gay que denunció discriminación por parte de las autoridades, habían publicado una foto en la que hacían una seña obsena al escudo de la institución.

En comunicación con FM Pacífico, Ulloa dijo que hubo una audiencia conciliatoria en la que autoridades del colegio admitieron que hubo tanto errores propios como de los mismo menores. "Reconocieron que se habían cometido errores tanto de parte de los chicos como de parte de ellos y que se daban cuenta de que debieron haber generado un espacio de diálogo importante para salvar este tema", precisó y relató que hubo un compromiso de parte del colegio para capacitar al cuerpo docente en todo lo relacionado a inclusión y diversidad.

Sin embargo, no habría conformidad entre los padres por lo resuelto por el colegio ya que consideran que no hubo un pedido de disculpas ni una admisión de haber incurrido en un acto homofóbico. Por ello mismo no inscribirían a sus hijos el próximo año en el Santa María y están evaluando otras alternativas al igual que Santiago Coraita, el alumno por el que se solidarizaron. Además, insistirían con que el ministerio de Educación penalice al colegio por homofobia y discriminación.

La familia de Santiago Coraita, de 16 años, denunció que en el colegio lo citaron para pedirle que se sacara una pulsera que representa la lucha por los derechos de la comunidad LGBT porque iba contra los valores del colegio. Para apoyarlo, cuatro compañeros hicieron publicaciones en las que repudiaban la homofobia y, en una de las imágenes, había una señal de "fuck you" con el símbolo del colegio. Después de eso, a los cuatro chicos que participaron les comunicaron que aplicarían el "derecho de admisión" y no los inscribirían el año que viene.