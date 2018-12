Pulserazo en contra de la discriminación

Organizaciones sociales convocaron a un “pulserazo” contra la discriminación que se hará hoy desde las 10 frente al colegio Santa María.

“¿Qué pasó en el Colegio Santa María? Las autoridades echaron a cuatro alumnos por defender a un compañero que tiempo atrás había sido hostigado por el tutor del instituto al llevar una pulsera LGBT por lo que esta simbolizaba. Homofobia explícita. Ellos repudiaron al colegio con una foto a las redes sociales que llegó a los directivos, quienes concluyeron con no recibirlos más en el establecimiento”, dice el comunicado que difundió durante los últimos días la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Salta (Cessal)

La manifestación se hará bajo el lema “La homofobia no es una opción” y participarán alumnos de diferentes escuelas.

Los padres de los alumnos involucrados en el caso, en tanto, aclararon que no están relacionados con la convocatoria y que encauzarán sus reclamos solo por medio de los canales institucionales disponibles.

Las familias esperan, fundamentalmente, la resolución del Ministerio de Educación de Salta sobre el caso. Trascendió que no se sintieron conformes con la actuación del Inadi en el caso.

Ayer se difundieron en las redes sociales versiones de que se habían hecho pintadas contra la homofobia en las paredes del colegio Santa María. Anoche, sin embargo, no había rastros de grafittis en el frente de la institución.