Primer Festival de música con fines sustentable en Salta

Salta vivirá por primera vez un Festival ciento por ciento sustentable en donde el yoga, música electrónica, indie, y diferentes stands de capacitaciones convivirán durante toda la jornada bajo un mismo concepto: consciencia ecológica. El evento se realizará el próximo 15 de diciembre a partir de las 15 en Tucán Club, San Lorenzo chico.

Chill on Garden surge desde la necesidad de estimular a la comunidad un estilo de vida más amigable con el ambiente, solidario, responsable y consciente. De esta manera, se crea un espacio lúdico e interactivo que contará con la música de Bröder (Bs. As.), Virginia Da Cunha (Bs. As.), Esteffano B2B Mateo Dufour (Salta), Ufo- Live (Salta), Agus Pazos (Salta), Biggie & Le Batt (Salta) e Inda Cornejo (Salta). El Festival dará inicio con una clase de Kundalin Yoga a cargo de Amrita Dev. Ademas, durante toda la tarde habrá un grupo de personas, el “Green Team”, responsables de la recolección de basura en el predio.

Green Team

Un equipo que trabaja para mantener el evento verde y limpio. El Green Team educa a los asistentes sobre el reciclaje, el compostaje y el mantenimiento de los terrenos para una mejor experiencia en el festival.

Chill on Garden contribuirá al reciclaje de los residuos plásticos ya que lo recolectado será otorgando a Salta Plast (Punto Verde) para la regeneración de productos.

Recomendaciones de Chill on Garden Festival:

. Compartir vehículos;

. No llevar pertenencias que se puedan perder y contaminar;

. Llevar botellas de agua reutilizables;

. Reciclar y reutilizar a través de puestos de selección de basura;

. Usar energia sustentable, tanto solar como de generadores híbridos;

. Evitar entregar elementos de plásticos en el evento;

. Plantar árboles