Moreno y Magarzo cerraron con festejos en el Güemes

Una jornada apasionante se vivió ayer en el autódromo Martín Miguel de Güemes con la definición de los campeonatos del Turismo Pista 1400 y la Promocional 07-1100 en la novena fecha. El telón de la temporada se cerró con los festejos de Eduardo Moreno en la 1.4 y de Luis Magarzo, en la menor divisional del Zonal del NOA. La lista de campeones se completó con Alejo D’Abate, quien ya se había coronado en la octava fecha.

Los cuatro candidatos del TP 1400 se presentaron en la última cita con muy poca diferencia de puntos, situación que obligaba a cada uno a no cometer demasiados errores. Finalmente Moreno fue el que se quedó con el campeonato al superar por dos puntos en la tabla a los jujeños Matías Clapier y Mauricio Márquez.

En la recta final, Moreno pudo superar a Franco Romagnoli para ubicarse sexto en la final y con los puntos necesarios para ser el nuevo titular de la categoría mayor. Clapier terminó tercero, Márquez fue cuarto e Ignacio Bello terminó undécimo.

La final no concluyó con la bandera a cuadros para Juan José Palermo, vencedor de la final. Se siguió jugando con un par de denuncias que expusieron Clapier y Márquez ante los comisarios deportivos. Clapier denunció a Moreno y Márquez a su comprovinciano, ambas por cuestiones técnicas.

El otro punto de atracción estuvo en la final de la Promocional 07-1100 donde el salteño Luis Magarzo y el jujeño Antonio Jodal llegaban igualados en 78 puntos. La definición comenzó con la clasificación donde Jodal sacó un punto de ventaja por ser el más veloz.

En las series cambió el mando de la posiciones, puesto que Magarzo ganó la primera batería, mientras que Jodal no terminó por la rotura del motor. Eso lo llevó a largar último en la final, pero ninguno de los candidatos la pudo completar. A dos giros del final fue Magarzo el que rompió motor y una vuelta antes abandonó Jodal. Con la deserción del jujeño, Magarzo se aseguró el campeonato sin importar la posición en la final.

Por último, en la categoría Escuela el subcampeón fue Ariel Díaz al ganar la última fecha. El podio se completó con el segundo puesto de Nicolás Vuyovich (II) y el tercer lugar de Marcelo Maldonado. D’Abate, el campeón 2018, fue sexto entre 12 competidores.