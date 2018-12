agresor serial de mujeres, en bici

Dos mujeres fueron apuñaladas el fin de semana en la zona del Parque Saavedra, en La Plata, y los investigadores creen que se trata del mismo atacante, quien se moviliza en una bicicleta blanca.

El primer hecho ocurrió el sábado a la noche, en las calles 12 y 65, cuando una mujer de 28 años se despedía de una amiga y se disponía a irse de lugar.

Los voceros policiales precisaron que, en ese momento, un desconocido se acercó hasta a ella en una bicicleta blanca y, sin mediar palabra, la apuñaló con un arma blanca a la altura del riñón.

La mujer cayó tendida en la vereda sobre un charco de sangre, mientras el atacante escapó en la bicicleta a toda velocidad.

La joven fue trasladada al Hospital San Martín donde la asistieron y estabilizaron, y ya se encuentra fuera de peligro.

Desde ese centro de salud explicaron hoy a Télam que "la mujer ya salió de emergencia, tiene una lesión en la zona del riñón y está en evaluación".

En tanto, anoche la policía registró otro hecho similar en las calles 14 y 68, cuando un hombre también en bicicleta atacó a una mujer de 19 en la calle "con un cuchillo o una trincheta en la zona del abdomen".

"El modus operandi es igual al del sábado, pero no podemos asegurar que se trate del mismo atacante porque, en principio, no coincide el color de la bicicleta. La nueva víctima habló de un rodado oscuro, pero al haber sido de noche, puede no haber visto bien", dijo a Télam una fuente policial.

En ambos casos, el agresor no amenazó ni les robó a sus víctimas.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona tomadas a la hora de los ataques.

Interviene en los casos la titular de la UFI 17, María Eugenia Di Lorenzo.