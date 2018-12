En un acto histórico, se destacó la labor de la prensa rosarina

Por primera vez se reconoció la labor de los trabajadores de prensa de Rosario de la Frontera. La iniciativa surgió desde el Concejo Deliberante y se entregaron pergaminos a los comunicadores sociales.

El homenaje fue en el recinto papa Francisco, en la última sesión del miércoles. También se hizo un reconocimiento a figuras destacadas de la cultura, el deporte y la música.

Muchos periodistas se mostraron emocionados ante el homenaje, ya que nunca antes se había realizado un evento para la prensa. Periodistas íconos de la radio, de larga trayectoria, agradecieron a los miembros del Concejo el reconocimiento.

Alba Rojas, una reconocida periodista radial, expresó a El Tribuno: "Estoy muy agradecida por el reconocimiento, ya que es la primera vez que se hace esto por quienes trabajamos en un medio de comunicación, y orgullosa de pertenecer a la familia de Radio San Martín, hace ya casi 25 años que esta casa radial me recibió en la que sigo muy feliz, es lo que me gusta hacer y tratando de dar lo mejor siendo objetiva y aprendiendo cada día más. Agradezco al concejal Hugo Nogales por haber pensado en nosotros los periodistas".

Daniel Serrano, periodista radial, productor y conductor televisivo, con más de treinta años de trayectoria en el medio, expresó: "Es la primera vez que recibo un reconocimiento del Concejo Deliberante, me llamó la atención porque estamos en un momento muy conflictivo entre el Ejecutivo y el Legislativo, quizás podría ser una tarea de distracción, está bien, y creo a su vez que quizás fue oportuno este reconocimiento para los chicos jóvenes que recién comienzan, un lindo incentivo para seguir adelante".

Rafael "Lili" Núñez, periodista radial, y actual concejal, quien fue electo como el concejal más votado, anteponiéndose con una amplia diferencia de votos ante sus colegas en el 2017, expresó que "es una iniciativa que partió de Miguel Padilla, reconocido periodista del medio, corresponsal de Cadena Máxima, y con una trayectoria periodística de más de treinta año, ganador del premio Martearena 2017, en la categoría: radio y cronista de exteriores, y nuevamente ganador en este año en la categoría: voz masculina, interior radio, "es la primera, y uno se siente orgulloso y reconocido en el trabajo que vengo realizando desde hace tantos años, recuerdo que tenía trece años cuando empecé en radio. El año pasado hicieron una resolución en el Concejo (aprobada por unanimidad) para hacerme un reconocimiento por los premios que he ganado como único periodista del sur, sin embargo nunca se concretó, porque no estoy del lado del oficialismo, pero aun así seguiremos trabajando con ganas. Lo policial es lo que más me apasiona".

La resolución

Según la resolución N§ 3.858/18, "La labor periodística que realizan los diferentes periodistas y/o comunicadores sociales de nuestra ciudad y la necesidad de realizarle el correspondiente reconocimiento de parte de este Cuerpo: y considerando que: en nuestra ciudad tenemos muchas personas dedicadas a informar y comunicar las noticias diarias que suceden, tanto en el ámbito político, social, policial y deportivo.

Es necesario realizar por medio de este Cuerpo Deliberativo un merecido reconocimiento a estas personas que realizan esta tarea, la cual no tiene horario fijo y es un enorme sacrificio, debiendo trasladarse muchas distancias para conseguir la información y que la comunidad esté informada.

El comunicador social al igual que el periodista, realizan una disciplina básica e importante que reúne una organización de conocimientos, dotando a la persona en atributos de primera línea, permitiéndole transmitir mensajes en forma clasificada, ordenada, metódica y con eficiencia. Comunicación en esencia, y por etimología, es recurso, traslado, entrega, disposición de un mensaje.

Un periodista es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, como en la documentación fotográfica, radio, televisión o medios digitales. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello recurre a fuentes periodísticas fiables y verificables. Así elabora sus artículos, que pueden tomar varias formas para su difusión: oral, escrita y visual.

Por lo tanto, es necesario reconocer a estas personas que hoy en día sea por radio, televisión o redes sociales, mantienen informada a toda la comunidad rosarina.

Por ello, el Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera, resuelve mediante el Artículo 1§; Realizar un reconocimiento a todos los periodistas y comunicadores sociales de la ciudad por la labor que realizan".

Hugo Nogales, concejal, y autor del proyecto, manifestó que "reconocer a los comunicadores sociales y periodistas, fue una medida nueva y un reconocimiento humilde hacia ustedes", por otro lado, Nogales, expresó que "invitamos a toda la comunidad que se haga presente en las sesiones y participe, nuestras puertas están abiertas para todos".

Luciano Elvira, presidente del Concejo Deliberante, expresó a El Tribuno que "este Cuerpo Deliberativo tiene como norma reconocer a todas las personas destacadas de la comunidad en los distintos ámbitos, y los periodistas no están ajenos a esta realidad, cumpliendo con la función de llevar la información a la comunidad, mantenernos informados a través de esta ardua tarea, por eso son merecedores de este reconocimiento, ya muchas veces lo hacen a pulmón, y de manera im parcial y objetiva".