Jubilaciones y asignaciones

Susana Segura (Cerrillos)

Hace unos meses me jubilé como docente. Mi jubilación no llega el 82%, sino que me jubilé con el 50%. Me dijeron que es por los montos en negro que me estaban pagando. Por favor solicito su ayuda.

Hola Susana. Nos han llegado consultas similares de varios docentes jubilados. Por lo que me comenta, el problema está vinculado a los montos no remunerativos que componían su remuneración cuando estaba en actividad.

Los docentes tienen un régimen con características especiales. El haber mensual de las jubilaciones docentes equivale al 82% móvil de la remuneración sujeta a aportes del cargo al momento del cese.

En la mayoría de los casos reciben una parte de su sueldo sobre la que no se hacen aportes; resulta ser una porción significativa y cercana al 50% del total. Para que Anses tome en cuenta para el cálculo del haber esos montos no remunerativos el Ministerio de Educación debe "blanquear" esos ítems, al menos 2 años previos al cese en la actividad. Lamentablemente esto en ocasiones no sucede. Debe solicitar por nota a Personal que "blanqueen" de manera retroactiva las 24 últimas asignaciones no remunerativas de su sueldo. Así, Educación presentará las declaraciones juradas rectificativas ante AFIP y una vez ingresados los aportes puede solicitar el reajuste.

Rosana Cussi (El Bordo)

Trabajo en una finca, soy mamá de 3 niños y recibimos la asignación universal por hijo. Consulto para saber con qué ayuda contaremos en el mes de diciembre.

Hola Rosana. En unos días, el 6 de diciembre, comienzan a cobrar las titulares de la asignación universal por hijo (AUH) y asignación por embarazo para protección social. Este mes hay un incremento de la cobertura que va a aumentar un 7,78%, en línea con el aumento para jubilados y pensionados. A partir de ahora la cobertura por cada niño será de $1.825 (antes se pagaban $1.684). Recuerde que cada mes se percibe el 80% del total, es decir serán $1.460, el 20% restante quedará pendiente para cuando presente la libreta.

Por otro lado, se va a acreditar la segunda cuota del plus extraordinario que el Gobierno otorgó a los titulares de la AUH y asignación por embarazo, son $1.500 por cada hijo. En suma, durante diciembre y de manera excepcional, la cobertura para una madre con 3 hijos será de $8.880.

Hilda Pedroza (capital)

Quería consultar sobre los requisitos para la jubilación por edad avanzada. Gracias

Estimada Hilda: para acceder a la prestación por edad avanzada se requiere tener 70 años (tanto para hombres como para mujeres), y acreditar 10 años de aportes, siempre y cuando se cumpla que, de esos años de aportes, por lo menos 5 (cinco) deben haber sido trabajados durante los últimos 8 (ocho) años anteriores al cese de la actividad.

Es muy importante que tenga presente que el goce de esta prestación es incompatible con la percepción de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sea nacional, provincial o municipal.