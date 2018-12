Christine Lagarde: "Este fue, por lejos, el mejor G20 de los últimos diez años"

La titular del FMI, Christine Lagarde, se reunió ayer, sábado en la Casa Rosada con el presidente, Mauricio Macri, y tras el encuentro subió a sus redes sociales un video en el que aseguró que muchos creían que este foro "iba a ser un fiasco", pero que fue "por lejos" la mejor cumbre a la que asistió. "Realmente quiero felicitar a la Argentina y a los argentinos porque este G20 en Buenos Aires fue un momento fantástico. Fue un encuentro hermoso. Todo el mundo tenía miedo sobre este encuentro, todos esperaban que fuera un fiasco por un montón de razones", detalló la jefa del organismo internacional.

En otro tramo de las imágenes, aseguró : "Gracias al ingenio argentino realmente funcionó y resultó ser uno de los mejores G20 que he visto. Y soy una veterana de los G20. He asistido al G20 por más de 10 años. Y este fue por lejos el mejor. Gracias",concluyó. No fueron los primeros elogios al foro que realizó en nuestro país. Este sábado, Lagarde también felicitó Macri por su "muy efectivo liderazgo en el encuentro del G20", realizado entre viernes y sábado en Buenos Aires. Hizo esa declaración antes de ser recibida por el Presidente en la Casa Rosada, en un encuentro en el que ratificaron la excelente sintonía entre ambos. "Felicitaciones presidente Macri por su muy efectivo liderazgo en el encuentro del G20", elogió.

Además, envió un mensaje a los líderes del G20: "Trabajen juntos y decididamente para asegurar el crecimiento inclusivo", recomendó. Macri recibió en su despacho de la Casa de Gobierno a Lagarde, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña.