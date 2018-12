Gonzalo Farfán se considera una gota de esta tormenta musical

Gonzalo Farfán acaba de lanzar su video clip “La ví y me enamoré”, canción que le pertenece en letra y música.

“Salió solo hace unos días y ya tenemos más de 3 mil visitas. Lo grabamos en Purmamarca, Tilcara y en Salta Capital. El trabajo se hizo en el estudio del Chaqueño Palavecino. Lo hice junto con mi hermano Juan Gabriel Farfán, se trata de mi primer video oficial, argumentó Gonzalo.

Farfán nació en el “Portal de los Andes”, allá en el bello Campo Quijano, un suelo que inspira a los poetas, músicos y cantores. Con solo 21 años, este cantautor salteño va encontrando un lugar en los festivales del norte argentino.

“En los próximos días me presentaré en el Festival de la Tradición, en Catamarca. Recientemente estuve en el Festival del Locro, en la ciudad tucumana de Concepción; y en la localidad de Río Piedras. En la temporada afrontaremos varios compromisos en los eventos de los Valles Calchaquíes”, agregó.

El folclorista también está centrado en su próximo material discográfico que se titulará ‘Canto rodado’, y que estará en febrero o marzo en la calle. “Lo grabaré gracias al Fondo Ciudadano, que aprobó mi proyecto. Allí incluiré 10 canciones de mi autoría”, enfatizó Farfán.

“Mi pasión por la música y por nuestros pueblos nativos, me llevó a cantar junto a los alumnos del colegio secundario de montaña de la localidad de El Alfarcito, en la Quebrada del Toro, donde estuve acompañando un proyecto musical del profesor Eloy Notario. Considero que fue una temporada exitosa, que arrancó en los primeros días del 2017. Tengo un enorme agradecimiento a mi hermano Juan Gabriel, que me acompaña de manera desinteresada por cuanto escenario requiere de mi presencia; también a los músicos que me permiten reflejar un espectáculo de nivel”, acotó el artista salteño.

Gonzalo Farfán hace algún tiempo empezó a exhibir su talento en la música y el canto. Es un joven que apuesta por el aprendizaje y la superación diario, no baja los brazos y afronta cada desafío. Hace un par de años encaró su carrera como solista y pareciera que le va bastante bien.

Farfán concurre a la Escuela Superior de Música de Salta José Lo Giúdice “Estoy cursando la carrera de Guitarra. Soy conciente que debo acompañar de manera paralela mi propuesta musical con el aprendizaje, es la combinación adecuada para la superación. Todavía tengo mucho camino por recorrer”, añadió el folclorista.

“Pero Salta no tan solo es bella por su geografía, clima, arquitectura y hospitalidad legendaria, sino por la deslumbrante cultura de su pueblo, basada principalmente en el folclore. Yo solo soy una gota en esta tormenta musical”, dijo el joven.

Los proyectos en el andar artístico del verano que se avecina, lo llevarán a los escenarios festivaleros de Salta, Tucumán y Catamarca.

Finalmente Gonzalo Farfán dijo: “Quijano me voy, quiero en tus cerros hundir mi canción, quiero despertar de un sueño y llegar a tu cielo buscando un amor”, dice la zamba que escribió para su pueblo. Este joven representa el canto nuevo de Salta.