“Amour, gramour, brulûre”, muestra en París con salteños

El trabajo de trece artistas argentinos integra la muestra “Amour, gramour, brulûre” (“Amor, glamour, marca de fuego”, si ensayáramos una traducción), que se inauguró el jueves pasado en París (Francia), en el estudio jurídico Rochelle Spir.

El conjunto de obras seguirá en tránsito y se expondrá desde el 6 de diciembre en la Casa de la Argentina de la ciudad universitaria de París. Entre los artistas están los salteños Carolina Grillo, Federico Kirschbaum, Verónica García, Alfredo Qüerio, Mercedes Ruiz de los Llanos y Flor García.

La propuesta fue presentada el 15 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, donde los artistas locales se reunieron con Marta Portugal, salteña radicada en Francia y parte de la Asociación Transhum’art, que promociona la producción de los artistas emergentes de Argentina en Francia y viceversa.

La creación

En “Fábricas del amor” (de Juan Gelman) dice el hablante lírico: “Yo te oficié, te recité por los caminos,/ escribí todos tus nombres al fondo de mi sombra,/ te hice un sitio en mi lecho,/ te amé, estela invisible, noche a noche./ Así fue que cantaron los silencios./ Años y años trabajé para hacerte/ antes de oír un solo sonido de tu alma”. El amor es el tema dilecto del arte, ¿pero cómo el oficio del artista lo transforma en objeto sensible?

Consultada al respecto, Mercedes Ruiz de los Llanos le dijo a El Tribuno: “La idea me resultó sumamente difícil. A pesar de ser una cosa tan común, uno no se pone a puntualizar un concepto de esto”. Añadió que la dificultad fundamental para ella estribó en que su producción no es narrativa. “Busqué estrategias que me posibiliten entrar en esta temática que no tenía que ver con lo mío, porque trabajo mucho con el paisaje en Salta, pero de una manera más evocativa”, detalló. Para ello dijo haber seguido un método en el que recurrió al pensamiento intuitivo, no al reflexivo. “Usualmente empiezo a dibujar desde una forma y el paisaje va creciendo, aunque por supuesto no termina siendo un paisaje. Trabajo desde lo evocativo con mucho registro de la memoria familiar. A partir de este método inductivo el paisaje se rebela no solo para el espectador, sino para mí. Pongo hincapié en lo mágico. Con el mismo método me enfoqué en el amor, empecé a trabajar desde la pérdida, pero no desde lo doloroso”, indicó.

Ruiz de los Llanos es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Tucumán e hizo un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación (Flacso). Trabaja con la estética del exvoto, de la que definió “que tiene mucha raíz en Latinoamérica y es un agradecimiento o celebración de la vida por una sanación del enfermo”. De esta manera las obras que seleccionó para mostrar en París transmiten la pérdida, pero conllevan el concepto del renacimiento en un movimiento pendular que va de la pérdida a la crisis y de esta al resurgimiento.

Innovador

Federico Kirschbaum es licenciado en Administración de Empresas y fue profesor de esta área en la Universidad Nacional de Salta. Dedicado hace diez años al arte respondió a la propuesta de Marta Portugal con dos innovaciones: una técnica que no había experimentado en el pasado y un acompañamiento de su obra pictórica con sus escritos.

“El amor no me era un tema ajeno, pero venía de una etapa muy crítica hacia las formas en las que nos relacionamos con el amor. La curadora (por Marta Portugal) me pidió que hubiera texto en mi obra. Así es que también tuve ese desafío. Terminé llegando al collage, aunque no lo había hecho nunca”, relató Kirschbaum. Agregó que su visión del amor parte de un severo juicio.

“Para mí, somos dos personas que tenemos vacíos existenciales y buscamos cómo llenarlos y en algún punto nos hicieron creer que el otro es el encargado de completarnos o llenarnos. Te relacionás con el otro desde el entendimiento de que es parte de tu rompecabezas o esa media naranja o alma gemela partida al nacer. Entonces el otro tendría que completar esto y no lo puede hacer, porque tiene su propio vacío”, expresó.

Por ello en sus obras aparece la costura, el forcejeo porque las piezas encajen aunque se las ha visto desgranarse de un objeto que se rompió y busca recomponerse.

El trabajo de Transhum' art

Marta Portugal contó que la Asociación Transhum’art trabaja desde hace 14 años en la concreción de proyectos que benefician a artistas argentinos y franceses.

“Invitamos a colegas a que presenten carpetas de trabajos. A partir de allí, una comisión que se conforma con artistas y curadores de otras instituciones elige a quienes van a formar parte de una nueva exposición, ya sea colectiva o individual”, explicó.

La propuesta en todos los casos se organiza en torno de un eje temático. Por ejemplo, en enero pasado presentaron “Arte y neoliberalismo”, una exposición colectiva de franceses y argentinos en la galería Planet Rouge. En ese caso los involucrados indagaron en cómo se posiciona el arte ante el discurso neoliberal y si hay posibilidad de que exista o no. Sobre esa experiencia Portugal dijo que “hubo un verdadero intercambio. Me interesa que en las exposiciones se mezclen discursos”. Así ella -radicada en Francia hace 20 años- en Transhum’art oficia de “puente entre dos culturas que son parte de mí. Siempre orientada por el deseo de la belleza, que es lo que a mí me mueve. Hice arte por eso y amo crear espacios de encuentro”.