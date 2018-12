San Martín quedó en deuda en el oeste

No hubo vencedor en el oeste y la serie quedó al rojo vivo. San Martín no logró cumplir su objetivo en casa frente a Cachorros, con el que igualó 1 a 1 en el partido de ida de una de las semifinales del torneo Anual de la Liga Salteña.

El encuentro fue muy parejo y poco atractivo producto del mal estado del campo de juego, un factor que perjudicó notablemente a ambos equipos.

El oeste, con la obligación de ganar en casa, salió con mayor determinación en busca la ventaja, dominó en los primeros minutos, intentó llevarse por delante a Cachorros pero sin demasiada claridad.

Con mayor posesión de pelota, los dirigidos por Marcelo Peñaloza apostaron al pelotazo intentando abastecer en el ataque a Juan Manuel Perillo o con algún centro cruzado.

El delantero del oeste fue el hombre que más complicó a la defensa tricolor, luchó e incomodó cada vez que le dieron espacio.

A Cachorros le costó acomodarse y tomar ritmo de juego, de a poco equilibró las acciones, pero sin tener fluidez ofensiva. Al igual que su rival, apostó a los centro y a la pelota parada, una táctica que no resultó en la primera mitad.

San Martín no se desesperó, continuó con su planificación y finalmente logró su recompensa casi sobre el final, a los 37’, con una buena acción individual de Perillo, quien abasteció a Marcos Botelli, quien ganó en el área con un cabezazo dejando sin chances de intervenir a Pablo Ramos, el arquero de la visita.

Cachorros cambió en el complemento, salió con mayor actitud sabiendo que no podía volver a casa con las manos vacías si pretendía seguir en carrera.

El panorama se complicó para San Martín cuando quedó diezmado: a los 20’ se fue expulsado Pablo Casas, quien vio el acrílico rojo por una fuerte infracción (metió una plancha). Cachorros luchó hasta que logró quebrar a los dueños de casa. A los 29’, Rodrigo Lucero, delantero tricolor, aprovechó un centro y marcó de cabeza.

San Martín casi se quedó con las manos vacías pero también demostró que está en condiciones de acceder a la final del torneo doméstico.

Cachorros se fue con una pequeña sonrisa porque sabe que puede mejorar su rendimiento en un campo de juego en mejores condiciones. La serie quedó abierta y se definirá el miércoles.



El resultado:

S. MARTÍN 1 CACHORROS 1

H. Fernández P. Ramos

A. Acosta P. Luna

A. Solá G. Benítez

N. Cruz C. Churquina

G. Padilla M. Sánchez

P. Casas I. Luis

M. Bernal J. Vilte

L. González D. Cortez

M. Botelli F. Andrada

M. González F. Ambrogi

J. Perillo R. Lucero

DT: M. Peñaloza DT: O. Mendía

Goles, PT: 37’ Juan Manuel Perillo (SM). ST: 29’ Rodrigo Lucero (C).

Cambios, ST: inicio, A. Garnica por I. Luis (C), 10’ F. Conte por J. Vilte (C), 26’ L. Jurado por Marcos Botelli (SM), 33’ W. Flores por F. Ambrogi (C), 44’ Gustavo Botelli por M. González (SM).

Incidencias, ST: 20’ expulsado P. Casas (SM).

Jornada: Semifinal-ida

Estadio: San Martín

Árbitro: Martín Royano