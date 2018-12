El Dakar 2019, con muchas bajas argentinas

Que el Rally Dakar corra íntegramente en Perú incidió directamente en el número de participantes argentinos. Otra variante que alejó a los pilotos nacionales son los costos, se elevaron e hicieron que muchos sumaran razones para decirle no a la 11ª edición en Sudamérica, la primera que no transitará por suelo argentino.

El Dakar 2019 comenzará el próximo 6 de enero en Lima con solo 37 argentinos (pilotos y navegantes) en todas las categorías. Es la cifra más baja desde que la prueba más dura del mundo rally se desarrolla en nuestro continente. Son 31 representantes menos con respecto a los 68 que iniciaron la competencia de principios de este año.

La deserción más notable se dio entre los autos, puesto que solo son cinco los pilotos inscriptos. Las ausencias son de peso como la de Emiliano Spataro, corredor del TC y siempre animador en el Dakar; tampoco estará el cordobés José Blangino, que se había convertido en un referente por correr una Rastrojero. La rionegrina Alicia Reina fue la primera mujer argentina en correr el Dakar, pero no estará en las dunas de Perú.

El que marcará continuidad será el mendocino Orly Terranova como piloto oficial del equipo mini y al mando de la unidad 310. Los otros representantes argentinos serán Omar Gándara (Can-Am), Martín Maldonado (Mercedes), Nicolás Zingoni (Polaris) y Adrián Santos (Can-Am). Entre las cuatro ruedas también se confirmó la presencia del chaqueño Juan Manuel Silva compitiendo en la categoría side by side.

El máximo referente argentino será el salteño Kevin Benavides, subcampeón en motos de la última edición y candidato a ganar en 2019 con el equipo oficial Honda. También estará su hermano Luciano Benavides (KTM), encarando el rally con gusto a revancha tras la caída y abandono que sufrió en su primer Dakar.

Para Federico Villagra significará su sexto Dakar consecutivo, el cuarto en camiones. Su debut fue en 2014 sobre un Mini, donde culminó 12º. Al año siguiente se subió a una Ford Ranger con la cual llegó 27º y a partir de 2016 compite con un camión atendido por el team de Rooy.

En cuatriciclos, la legión argentina seguirá siendo representada por Nicolás Cavigliasso, Jeremías González Ferioli y el ecologista Carlos Verza, todos en unidades Yamaha.