Mdalel va a invalidar todo en Juventud Antoniana

En Juventud Antoniana están a la espera de la asamblea que se llevará a cabo el 18 de diciembre para renovar autoridades.

Hasta el momento, Gustavo Klix, con su lista “Renovación Antoniana”, fue el único candidato que se postuló y presentó la documentación pertinente. El límite para presentar las listas para participar en elecciones es hasta hoy, pero el doctor Horacio Mdalel le manifestó a El Tribuno que no se va a presentar, ya que para él la asamblea es invalida e impugnará la misma en Personas Jurídicas.

Hace unos días, Mdalel manifestó que no le parecía correcto cómo estaba armado el órgano de fiscalización de la lista “Renovación Antoniana”. “Yo le había propuesto a Gustavo Klix poner el órgano de fiscalización. Cómo puede ser que Barbarán controle a Barbarán”, comentó Mdalel en el programa Alta Competencia que se emite por Radio Salta. Luego agregó: “Yo soy un convencido de que esta asamblea no se tiene que realizar mientras no estén bien hechas las cosas. Me presenté en Personas Jurídicas y realicé una observación con respecto a la documentación que se presentó”. Lo cierto es que ahora se vendrá un nuevo capítulo institucional en Juventud a pocos días de la asamblea.